El comedor popular "Villa Mercedes de Agnoli" necesita de más solidaridad para poder llegar a más familias. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Andrea Amésquita

Con 35 años de formación y ubicado en el Cercado de Lima en el límite con el Rímac, el comedor popular “Villa Mercedes de Agnoli” actualmente es liderado por seis mujeres que lo han sabido sacar adelante. Sin embargo, debido a la crisis económica por la pandemia y a la falta de apoyo han pasado de cocinar 180 platos al día a 130.

“Para mi este comedor significa demasiado ya que he podido darles un plato de comida a mi familia. Al principio mi marido no tenía trabajo y me metí al comedor para poder ganarme mi comida y apoyar a los estudios de mis hijos”, cuenta María Piaca a RPP Noticias, quien a sus 61 años es una de las mujeres que atienden este comedor.

En total, en el Perú funcionan 13,723 comedores populares que atienden a 705,000 personas, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual afirma que sin ellos el impacto de la pandemia habría sido todavía mayor. No obstante, con la crisis económica actual, cada vez necesitan mayor apoyo no sólo de las autoridades si no también de la sociedad civil.

Otra de las líderes de este comedor es Carmen Rosa Valqui quien, por su parte comenta que, si bien, instituciones como la Municipalidad de Lima y CARE Perú les han permitido llegar a más familias y, sobre todo, prevenir la anemia pensando en una alimentación nutritiva, necesitan que más personas se sumen a la causa.

Programas de alimentación nutritiva

En esa línea, Lucy Harman, gerente de Emergencias y Gestión del Riesgo de CARE Perú, comentó que actualmente tienen la campaña “Dueñas de su Futuro” con el apoyo de RPP, mediante la cual buscan recaudar fondos para apoyar a programas que impulsan el liderazgo y empoderamiento de niñas y mujeres en el país.

“Alimenta su Fuerza” es uno de ellos y busca brindar un alimento nutritivo diario y balanceado a miles de personas en situación de vulnerabilidad a través de estos comedores populares, junto a un equipo conformado por especialistas en nutrición.

Ya se ha logrado entregar 195,331 raciones de comida a 2,945 personas, a través de 16 comedores populares, y se ha capacitado a más de 115 socias de cocina en temas como liderazgo, habilidades blandas, gestión de comedor, técnicas culnarias, entre otros.

“La idea es sumar esfuerzos entre todos y seguir manteniendo abiertos los comedores populares para apoyar a más familias que lo necesitan. Hemos aprovechado esta campaña para incluir prevención y control de anemia. Por ello necesitamos que más personas se sumen a esta campaña”, comentó Harman.

Para donar puedes visitar www.care.org.pe o hacerlo a través de Yape al número 981563410.