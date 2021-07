¿Cómo enfrentar el duelo en la pandemia? | Fuente: AFP

La psicóloga María Julia Cárdenas, especialista en niños, adolescentes y familias, y directora de Habile - Centro Psicológico y Psicopedagógico, analizó en RPP Noticias la etapa compleja que atraviesan los padres, niños y adolescentes.

“Vivimos en un constante cambio, porque no es que nos adaptamos a la pandemia, cada día hay una noticia diferente, un reto al que hay que hacerle frente”, comentó.

“Los niños y adolescentes están en permanente adaptación y de por sí ellos están creciendo y desarrollándose, (por lo que la pandemia) es un reto más grande. Y si a esto le sumamos que no salen como antes, que no tienen amigos, que no tienen colegio, que los retos están siendo diferentes, entonces sus emociones están exacerbadas”, añadió.

Cárdenas indicó que hay una necesidad en los niños, niñas y adolescentes de expresar sus emociones, por lo que es muy fácil que “los padres puedan confundir sentir que esa exacerbación sea un problema”.

En ese sentido, recomendó a los padres de familia ser tolerantes y generar la conversación con estos, para “que se desahoguen, se expresen, se quejen”; y cuando haya un comportamiento inesperado “tomarlo con pinzas, sin entrar al castigo o al señalamiento negativo”.

“Pensemos que nosotros también como adultos tenemos emociones”, aconsejó la especialista.

¿Cómo enfrentar el duelo en la pandemia?

La psicoterapeuta recordó que “desde el punto de vista del adulto la muerte es natural, así como el inicio de la vida, pero para el niño es la primera vez que se enfrenta a la muerte”, lo cual conlleva a que esto lo sienta como una amenaza.

“Siente que si le pasó al abuelo le puede pasar al papá o mamá. Cuando hay un fallecimiento, el niño siempre pregunta: ¿papá/mamá tú te vas a morir?”, ejemplificó. “Y no es que le podamos dar explicaciones como era antes, por ejemplo, de que el abuelito era mayor y estaba enfermito, ahora nos puede pasar a todos”, agregó Cárdenas.

Para ello, María Julia recomendó a los padres “entender” y “dialogar” con los niños, niñas y adolescentes de la casa.

“Hay que entender que el niño está expuesto a una situación exacerbada, difícil. Hay que dialogar, escucharlos, tratar de entrar en sus temores, en esos miedos, esas fantasías negativas que tiene adentro, para explicar una a una, y que pueda lograr entendimiento, para bajar la angustia y darle herramientas. El solo hecho de sentirnos escucharnos, ayuda”, sostuvo.

“Hay que responder todas las preguntas, porque a veces el niño quiere saber el ‘cómo’ de las cosas y hace preguntas que, para nosotros son simples, pero para el niño no es normal y se puede atascar en cualquier momento”, anotó.

“Hay que validar sus inquietudes que a veces no son tan racionales y entender que el duelo es un proceso diferente y difícil, porque la mayoría de veces no hemos podido despedirnos como antes, no hemos podido tener los rituales de antes”, concluyó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’:¿Qué nivel de protección brinda la vacuna de Pfizer?