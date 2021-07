| Fuente:

La elección de una lista opositora en la Mesa Directiva del Congreso es la primera derrota que sufre el campo de Pedro Castillo. Y es también una señal de las dificultades que puede enfrentar si no logra forjar alianzas con los llamados partidos de centro que parecen haber vacilado antes de alinearse con los adversarios naturales de Castillo, Fuerza Popular y Renovación Popular. Pero las alianzas solo son posibles cuando se tiene una idea clara de lo que se busca y de los medios necesarios para conseguirlo. La primera expresión de esa idea clara es la designación de los dirigentes encargados de llevarla a la práctica, en particular el primer ministro y el ministro de Economía.

A 24 horas de su juramentación, Pedro Castillo no ha tomado aún las decisiones cruciales de su presidencia. Por ahora, solo sabemos que no ha vuelto a formular sus ideas económicas simplistas y que ha guardado silencio sobre la controvertida propuesta de Asamblea Constituyente. El que no ha cambiado es Vladimir Cerrón, quien de momento, salvo la libertad judicial, no tiene mucho que perder. A su amenazante discurso en el Congreso de Perú Libre se añaden las consignas hostiles que sus partidarios corearon anoche delante del domicilio de Castillo. La exigencia del nombramiento de Roger Najar tenía sabor a ultimátum. Y vuelve inevitable reconocer la sabiduría del dicho popular: “Con amigos así, no necesito tener enemigos”.



Las cosas como son