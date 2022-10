CPP presentó documento ante la asamblea general de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), reunida en Madrid | Fuente: Facebook CPP

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó hoy viernes un documento, acompañado de imágenes audiovisuales, ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en el que denunció diversos ataques contra el gremio periodístico peruano por parte del Ejecutivo y el Legislativo.

El director ejecutivo del CPP, Rodrigo Salazar, anunció en la víspera que realizaría esta denuncia en el marco de la 78° Asamblea General de la SIP que inició ayer en Madrid, España.

"Atropello a la libertad de prensa"

Salazar indicó en la víspera que, desde el Estado, se articula un "discurso contrario a la prensa".

"En el Perú no tenemos una censura como en Nicaragua o Venezuela, no tenemos una unidad en la puerta de un medio de comunicación, no hay periodistas presos, salvo alguna querella por presunta difamación, pero lo que hay es un discurso contrario a la prensa, a la información libre e independiente y un discurso que genera un caldo de cultivo para que la ciudadanía y otras instituciones del poder afecten el trabajo de los periodistas", sostuvo.

El video que acompaña el documento que presentó el CPP ante la SIP muestra diversos momentos en que funcionarios del Congreso, del Ejecutivo e, incluso, el propio presidente de la república, restringen el trabajo periodístico o ataca dicha labor con epítetos.

En el referido registro audiovisual, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, indicó que desde "hace mucho tiempo" no se veían este tipo de ataques contra la prensa como los de ahora.

"Estamos viviendo una época de regresión para la actividad periodística en el país, no solo por los ataques que vienen desde el Poder Ejecutivo, sino también por la amenaza legislativa y la propia instrumentalización del sistema de justicia en el país. No veíamos hace mucho tiempo que hubiera cordones policiales para impedir que un periodista pueda recoger declaraciones de funcionarios sobre temas de altísimo interés público", señaló.

"No teníamos amenazas directas a la actividad periodística desde el ámbito del Legislativo, como podemos contarlas hoy, con los proyectos de ley que pretenden criminalizar la difusión de información que tenga que ver con investigaciones penales. Por eso el Perú es un país que tiene un promedio de 30 periodistas querellados a nivel nacional por año, 150 en los últimos 5 años", agregó.

Asimismo, Andrés Calderón, presidente del Tribunal de Ética del CPP, manifestó en el video que la libertad de prensa se ha ido deteriorando en los últimos meses.

"Durante el último año del gobierno siento que se ha ido deteriorando la libertad de expresión, no solamente por ataques frontales de distintos actores relevantes, sino también por una caída en la valoración que tiene la ciudadanía respecto de la relevancia de este derecho fundamental para la sociedad y para la subsistencia de la democracia", refirió.

"Tenemos una normalización de iniciativas legislativas (...), desde el Ejecutivo y desde el mismo Congreso contra la libertad de expresión (...) Tenemos muchos ataques, algunos físicos y otros narrativos contra el ejercicio profesional del periodismo", agregó.