Hernán Condori, ministro de Salud. | Fuente: Andina

El Consejo de ministros abordará hoy dos temas que según todas las encuestas revisten la mayor importancia para la población: la salud pública y la seguridad ciudadana. El controvertido ministro de Salud adelantó en días pasados que propondrá la eliminación del régimen de aforos que se implementó para evitar aglomeraciones y reducir los contagios. La medida se ha venido aplicando sobre todo en espacios cerrados en los que resulta difícil mantenerse a la distancia de la respiración de personas que pueden estar infectadas sin siquiera saberlo. Es natural que las restricciones sanitarias sean flexibilizadas a medida que decrecen los principales indicadores epidemiológicos: el número de contagios, de internamientos en hospitales y de fallecimientos. Todo hace pensar que la tercera ola, dominada por la prevalencia de la variante omicrón, pasará, obligándonos a diseñar una forma de nueva normalidad. Pero corremos el riesgo de que el ministro de Salud promueva una política sin bases en la ciencia médica, destinada a conseguir el aplauso fácil, es decir una política populista.

Hernán Condori no inspira confianza por lo que sabemos de su trayectoria en el gobierno regional de Junín y por su práctica profesional: Condori es un médico que fue capaz de lucrar con un producto caro y sin garantías científicas, el agua arracimada. ¿Por qué creer ahora que Condori determina la política sanitaria de manera rigurosa y desprendida? No se trata de un tema “mezquino”, como afirmó equivocadamente el presidente Castillo. La confianza se merece a partir de una trayectoria que combine excelencia profesional y valores éticos. Ese fue el caso del ex ministro Hernando Zevallos. Pero no es el caso del actual ministro, que explicará hoy las propuestas de su sector ante sus 18 colegas del gabinete de Aníbal Torres.

Las cosas como son