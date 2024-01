Cuidados cruciales para la piel en este verano 2024

03 Jan 2024 - 01:14

La Dra. Guichell Revilla destaca que los rayos ultravioleta afectan nuestra piel de manera invisible, generando cambios celulares que no son perceptibles de inmediato. Subraya que, aunque los efectos inmediatos incluyen enrojecimiento y descamación, a nivel celular se producen transformaciones que no son beneficiosas. "A nivel celular ya van a ver cambios, las células van cambiando y no van cambiando para bien. Y estas células ya cambiadas para mal se pueden ir multiplicando lo que puede dar origen al cáncer de piel" agregó la doctora.