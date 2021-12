¿Qué es la autoestima y por qué es importante fortalecerla? Emil Blondet Gálvez, psicóloga y especialista en psicoterapia clínica, explica que la autoestima es la valoración emocional que una persona le da al concepto de sí misma. "Si una persona se siente incapaz, siente que no tiene ciertas fortalezas y lo ve como algo muy negativo, no le va a permitir descubrir otras cosas positivas que puede tener, no va a tener los recursos suficientes para afrontar dificultades".