El Jueves Santo pasado los controladores aéreos realizaron una huelga y ocasionaron un caos en el transporte aéreo. | Fuente: Andina

Los controladores aéreos en el Perú cobran hasta 60 000 soles mensuales y amenazan con una nueva huelga, según reveló este domingo el programa Punto Final.

Según la plantilla de sueldos de los controladores aéreos de la página de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac), uno de estos técnicos puede lograr a ganar hasta 59 000 soles mensuales. Es decir, gana más que un congresista (S/ 15 600), el presidente de la República (S/ 16 000), o el presidente del Banco Central de Reserva (S/ 41 600).

Por ejemplo, en enero de este año, Carlos Oliva Valenzuela, controlador de tránsito aéreo radar, percibió S/ 52 029; Marco Vargas Sagástegui, S/ 49 394; y Luis Montero Aguilar, S/ 49 320.

Similar escenario ocurrió en febrero con otros controladores aéreos, cuyos sueldos bordearon los S/ 60 000 como Vicente Mendoza Cochas, que percibió S/ 58 639; Luis Rojas Prado, S/ 52 998; y Carlos Saavedra Robles, S/ 54 409.



Víctor Zavaleta, secretario general del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA PERU), señaló que los altos sueldos no ocurren siempre, sino que actualmente tienen estos ingresos por la escasez de personal.



"De repente dirán que ganamos un montón. La pregunta que yo le hago a la gente es: ¿cuánto vale la vida de una persona que vuela en un avión? Nosotros hacemos la misma delicadeza que una cirugía todos los días cuando tenemos 10 vuelos a la vez confluyendo a Lima y manejamos un nivel de estrés muy alto", dijo.

"Condiciones humanas"

Víctor Zavaleta explicó que los controladores aéreos realizan otras labores como la labor de instrucción que, asegura, no es pagado a tiempo por Corpac, sino que deja acumular el monto hasta por ocho meses, lo que ocasiona "se desborde las planillas".



Según Punto Final, el rango salarial de un controlador aéreo puede variar entre los S/ 10 000 y S/ 50 000 mensuales. La remuneración básica en promedio fluctúa entre S/ 7 500 y S/ 4 000, pero el ingreso aumenta por conceptos como bonificaciones y otros ingresos mensuales, donde se puede alcanzar cifras de hasta S/ 40 000.

"Sobretiempos, ¿sabe cuánto están haciendo de sobretiempo los controladores aéreos? Entre 100 y 150 horas, lo cual es inhumano. ¿Y sabe por qué es eso? Por una grave crisis de personal que tenemos y venimos denunciando desde hace mucho tiempo", dijo Víctor Zavaleta. "¿Le parece las condiciones humanas en las que trabajamos? Eso es lo que estamos pidiendo: condiciones humanas".

Sin nuevos controladores aéreos

De acuerdo con el informe periodístico, actualmente un controlador aéreo trabaja dos días/24 horas y descansa tres días. Entre sus demandas buscan regresar al sistema de trabajo de tres días de trabajo por dos días de descanso. El problema es que hay muy pocos controladores aéreos, apenas 260. Las horas extras se conviertene en el principal ingreso del personal.

Sin embargo, el Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil no promueve una promoción de controladores aéreos desde hace más de tres años. En febrero pasado, alumnos de este centro solicitaron al entonces ministro de Transportes, Juan Silva, llevar a cabo una auditoría luego que el 30 % de los alumnos fueron desaprobados en un examen práctico final, donde los profesores provienen del gremio sindical.

