En vísperas un representante sindical de los controladores aéreos anunció la posibilidad de una nueva huelga por parte de este gremio. | Fuente: MTC

El presidente del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación (CORPAC), Jorge Perlacios Velásquez, indicó este viernes que no existe actualmente ninguna motivación ni causa que pueda originar una nueva huelga de controladores aéreos, luego de que un representantes sindical se pronunciara en favor de una protesta.

En declaraciones a Conexión de RPP Noticias, el representante de CORPAC indicó que se enteró del anuncio realizado por el secretario general del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA), Víctor Zavaleta, y que, si bien no existe ningún tema pendiente con los trabajadores de este gremio podrían dialogar sobre las demandas que tengan.

“No existe ninguna motivación, ninguna causa que pueda originar una medida de fuerza. Ya no existe ningún tema pendiente y si lo existiera yo llamo e invoco a diálogo. Hemos cursado una carta al SUCTA para que vengan a dialogar con nosotros tienen las puertas abiertas en cualquier momento. Solo deben poner día y hora y nosotros los vamos a atender, no hay ningún tema que no pueda ser solucionado”, manifestó.

En ese sentido, explicó que luego de que se anunciara la huelga que asumieron los controladores aéreos durante la semana pasada, desde CORPAC se atendieron puntos del pliego de reclamos de los trabajadores referidos al pago de sus remuneraciones y otros pagos por concepto de un laudo arbitral de 2019.

Asimismo mencionó que estas gestiones se expusieron ante la Oficina de Prevención de Conflictos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y que desde dicha cartera señalaron que CORPAC ya había cumplido con todo lo relacionado a la materia sindical.

Pronunciamiento del Minsiterio de Transportes

En vísperas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTPE) indicó que la Dirección General de Trabajo no ha recibido registro de comunicación sobre una nueva huelga por parte de los controladores aéreos, luego del anuncio de Zavaleta.

Señalaron, en esa línea, que la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento determina que las organizaciones sindicales que deciden ejercer su derecho a huelga deben cumplir con comunicar la medida ante la DGT, que se encarga de evaluar si cumplen los requisitos de ley para tomar esta decisión.

Esto con el fin de determinar si la medida tendrá efectos disciplinarios, económicos, entre otros sobre los trabajadores que la acatan.

Recordaron que ni el ministerio ni la DGT prohíben o autorizan el ejercicio del derecho constitucional a la huelga, por lo que la procedencia de la comunicación solo sirve para determinar los efectos disciplinarios, entre otros, sobre los huelguistas, pero no tiene la potestad de impedir el ejercicio del derecho.