La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), reafirmó el miércoles su “compromiso total” con las fluidez y seguridad de las operaciones aéreas en los aeropuertos de todo el país.

Así lo manifestó a través de un comunicado en el que precisa detalles de los ingresos salariales de los controladores de tránsito aéreo.

"Corpac S.A. reafirma y garantiza a la ciudadanía su total compromiso con la normalidad, fluidez y seguridad de las operaciones aéreas en los aeropuertos y aeródromos a nivel nacional, apoyando a la reactivación económica de nuestro país", indicó.

Remuneración básica de controladores aéreos

Asimismo, precisó que la escala salarial vigente aprobada por Fonafe mediante Acuerdo de Directorio N°006.2014/009-FONAFE de fecha 12.08.2014, señala que la remuneración básica de un Controlador de Tránsito Aéreo en Corpac S.A. fluctúa entre los 3 720 y 6 600 soles, según su nivel del grupo ocupacional al que pertenecen.

Indicó que todos los trabajadores de Corpac S.A. gozan de beneficios, legales laborales que podrían incrementar su ingreso mensual de acuerdo a la antigüedad, especialidad, horas extras y beneficios otorgados por la empresa mediante convenios colectivos, demandas laborales y laudos arbitrales.

"Por ello, algunos controladores de tránsito aéreo debido a su nivel y alta especialización podrían llegar a obtener en cada mes, diferentes importes, los mismos que están ajustados a Ley", afirmó Corpac.

Buscan disminuir brecha salarial

Por otra parte, refirió que considerando que el servicio de tránsito aéreo (Área Radar) es de alta especialización y que al no contar con suficiente personal de dicha especialización se generan los sobretiempos, los mismos que son reconocidos y pagados de acuerdo a ley.

"Por lo que la actual gestión viene realizando sus mayores esfuerzos para disminuir dicha brecha laboral", precisó.

En ese sentido, señaló que en aras de salvaguardar la integridad física y moral de sus colaboradores y sus familias, invocan a evitar tergiversar la información acerca de sus ingresos.

"Finalmente, señalamos que Corpac S.A. viene realizando sus mejores esfuerzos a fin de que a través del diálogo y la concertación con los cinco sindicatos de la Corporación, se arriben a soluciones armoniosas, predominando la paz laboral", puntualizó.

