La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, señaló este martes que no tiene información oficial de una próxima huelga de los controladores aéreos del país.

Tras presentarse ante la Comisión de Trabajo del Parlamento, la ministra Betssy Chávez solicitó que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac) llegue a un acuerdo con estos trabajadores a fin de evitar que estos realicen una nueva paralización.

"Hasta la fecha, yo me he enterado al igual que ustedes, porque no tenemos niguna comunicación oficial del Sindicato Único de Contralodres Aéreos, de una probable huelga. Lo que hicimos el día de hoy en la Comisión de Trabajo es exhortar que tanto Corpac como los trabajadores se sienten y conversen para no tener las consecuencias que tuvimos el 14 de abril", dijo.

"Huelga salvaje"

Bettsy Chávez aclaró que el 29 de marzo cuando su sector fue notificado de una huelga de controladores aéreos se cumplió con los procedimientos que están dentro de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo. Además, resaltó que la cartera de Trabajo no autoriza y no prohíbe huelgas.

"Hicimos cinco extraprocesos, aquellas comunicaciones que la cartera de Trabajo realiza para sentar a los empleadores y trabajadores para que lleguen a un acuerdo. Hasta el 13 de abril, un día antes de la huelga salvaje del día 14 se sentaron y no llegaron a ningún acuerdo", recordó.

La ministra de Trabajo precisó que a partir de las 7:00 a.m. del 14 de abril recibió una notificación por parte de Sunafil indicando que no se había estado prestando el servicio básico requerido como garantizó el sindicato de trabajadores aéreos. Por este motivo, su sector declaró ilegal la huelga.

"Es importante que tanto el Directorio de Corpac como el sindicato se sienten y dialoguen. En el supuesto que volvemos a tener una notificación de un inicio de huelga, vamos a continuar con el extraproceso, pero considero pertinente que desde la cartera del Ministerio de Trasporte y Comunicaciones se pueda lograr este diálogo", insistió.

En relación con el sueldo de un controlador aéreo que puede llegar hasta los S/ 59 000 mensuales, Betssy Chávez recomendó que tanto Corpac como el sindicato de controladores aéreos tienen que prever la forma de "no depender de unos pocos".

