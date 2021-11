El exministro del Ambiente lamentó que el presidente Pedro Castillo no haya participado de la COP26. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el exministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, habló sobre la Cumbre Mundial del Cambio Climático COP26, que se inauguró el pasado domingo. Al respecto, señaló que, tras la suscripción del acuerdo de París, se exigió a los países que actualicen sus planes climáticos en ciclos de cinco años, con el fin de ir “cerrando la brecha de ambición” y no superar la temperatura mundial de 1.5 grados.

“Esperábamos que este 2021 el mundo estuviera en la trayectoria de vida para lograr y asegurar ese 1,5 de aquí a final del siglo, pero la información lamentablemente muestra que la ambición no ha sido suficiente porque, con los planes climáticos actuales, subiríamos la temperatura en 2,7 grados y esto tendría efectos catastróficos. Hay mucha preocupación”, explicó.

Al ser consultado sobre si la pandemia de la COVID-19 y los confinamientos tuvieron un efecto positivo en la temperatura global, el exministro indicó que se obtuvo un impacto “de corto plazo”.

“El incremento sigue fuerte y ahora hay un problema adicional: ha subido significativamente el precio de los combustibles fósiles. El carbón ha subido de precio, el Gas Natural ha subido de precio, por lo tanto, hay un nuevo boom de corto plazo hacia las energías tradicionales, pero yo sigo pensando que este proceso es irreversible. Aún cuando la trayectoria todavía no se alinea al 1.5 que les mencioné, sin embargo, ha ido mejorando gradualmente. Entonces, se espera que esta COP pueda ser exitosa si es capaz de asegurar que esa brecha de ambición se cierre no más tarde del 2023. Es un elemento central”, agregó.

¿POR QUÉ PEDRO CASTILLO NO PARTICIPÓ?

El exministro del Ambiente indicó que, a pesar de que el Perú es un país pequeño en cuanto a emisiones de carbonos, no es una buena señal que ni el presidente Pedro Castillo ni el actual ministro del Ambiente hayan participado de la COP26.

“Lo considero triste y una señal de mucha irresponsabilidad. Aquí están los líderes de casi todos los países del mundo, jefes de Estado, jefes de Gobierno. La ausencia del presidente Castillo o del ministro del Ambiente es una señal pésima”, acotó.

“El Perú es un país pequeñito en emisiones, eso es cierto, pero eso no nos debe llevar a pensar que, por lo tanto, no tenemos nada que hacer, porque ya no se trata del tamaño, se llama de cómo está evolucionando la economía global y cuáles son las nuevas condiciones que está poniendo el mundo para su competitividad. Esa competitividad ya no se va a medir por el PBI, se va a medir por el volumen de carbono”, agregó.

TASA SE DEFORESTACIÓN

La tasa de deforestación en el país está creciendo a niveles históricos y esto se debe a que la pandemia ha creado un proceso de migración contraria; es decir, está volviendo gente a sus localidades, explicó el exministro.

“Lo que nos está diciendo la ciencia es que lo que parece irremediable y triste para la Amazonía es su sabanización; es decir, este bosque diverso y rico puede convertirse, en especial por ahora en la zona norte de Brasil, en una sabana, un bosque africano con poca cobertura boscosa”, dijo.

“La deforestación en el Perú se produce por tres situaciones muy claras: una es actividades ilícitas (minería ilegal, cultivos ilícitos o tala ilegal); la segunda es fundamentalmente la agricultura migratoria, especialmente gente que migra desde los Andes pensando encontrar en la Amazonía mejores condiciones y que va haciendo sus chacras pero con un problema: en la Amazonía una vez que has talado el árbol no es muy fuerte. El campo deja de ser productivo muy pronto y se mudan al costado y por eso se llama agricultura migratoria: va arrasando en la medida de que no hay fertilidad. Y la tercera es la deforestación por causas ecosistémicas que el propio cambio climático nos genera”, finalizó.

