Alcaldes se niegan a entierros de personas fallecidas por la COVID-19 | Fuente: RPP Noticias

En Lambayeque la Defensoría del Pueblo constató que 27 cadáveres de personas fallecidas con la COVID-19 permanecen en el Hospital Regional, debido a la negativa de algunos alcaldes distritales para que sean enterrados en los cementerios de su localidad.

“Hay renuencia de los alcaldes a no permitir el uso de los cementerios que administran. No están colaborando con esta labor, quizás porque no quieren tener diferencias con la comunidad, pero hay que explicarles. Necesitamos ser más solidarios, humanos; además, al inhumar un cuerpo no hay riesgo sanitario“, señaló Julio Hidalgo Reyes, jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque.

Ante esta situación, el Comando Regional COVID-19, procederá al entierro de los cuerpos en cementerios temporales.

La falta de apoyo también es para las personas que no fallecieron por la COVID-19, tal es el caso de Elí Rodríguez, quien contó que su hermano falleció hace 5 días y el ataúd con su cuerpo permanece aún en su casa del pueblo joven San Francisco de Asís, porque no lo aceptan en el cementerio del distrito de Pomalca.

Frente a este problema, enfermeras del Hospital Regional de Lambayeque protestaron exigiendo mejor calidad en los materiales de protección personal y el adecuado tratamiento de los cadáveres.