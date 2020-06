Los 13 efectivos fallecidos recibieron los honores correspondientes, debido a que se infectaron realizando su trabajo durante la pandemia del nuevo coronavirus. | Fuente: Cortesía

A 13 aumentó el número de policías fallecidos por el nuevo coronavirus en la región Arequipa. Dos efectivos murieron esperando una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, informó el jefe de la XI Macro Región Policial, general Víctor Zanabria Angulo.

“El efectivo policial Apaza falleció ayer. Yo hablé con el director del hospital Honorio Delgado. Le hablé al gerente regional de Salud, Leonardo Chirinos y les pedí, por favor, una cama UCI y me dijeron que no había. Ni en las clínicas privadas hay”, reveló.

El suboficial técnico de primera de la Policía Nacional, Luis Apaza Huillca, de 51 años, quien laboraba en la Unidad de Carreteras de Camaná, es la decimotercera víctima del virus. Sus familiares narraron que el agente durmió varios días en el suelo, esperando atención médica y el apoyo de su comando policial.

Zanabria señaló que, debido a las constantes quejas contra la Sanidad Policial, la semana pasada llegó el inspector general de la Policía y se ejecutaron algunos cambios para el bienestar de los agentes.

“Yo también me he quejado. La sanidad no depende de la región policial. Ya se han hecho modificaciones y también se entregó medicamentos a la sanidad”, expresó.

En Arequipa, más de 600 policías contagiados con la COVID-19 se encuentran aislados.