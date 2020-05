Ciro Maguiña consideró que para derrotar la COVID-19 se debe tener cuidado con los "susceptibles" de contagio en la comunidad y el rebrote de la enfermedad cuando uno baja la guardia. | Fuente: Andina

El brote del nuevo coronavirus en el país descendería en las próximas dos semanas, consideró este jueves el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña.



En enlace telefónico con el programa La Rotativa del Aire de RPP Noticias, el médico afirmó estár contento con la "impresión estadística" de un descenso de duplicación de casos COVID-19 debido a las medidas de contención. Sin embargo, solicitó que este escenario debe ser sostenido por el Gobierno.

"¿Cuánto dura un brote? 11 semanas. Estamos en la novena semana del brote con esa cantidad de casos y en teoría ese brote que estamos manejando debería bajar lentamente en la siguienes dos semanas, pero no significa que estamos ganando la batalla total", aclaró.

Ciro Maguiña consideró que para derrotar la COVID-19 se debe tener cuidado con los "susceptibles" de contagio en la comunidad y el rebrote de la enfermedad cuando uno baja la guardia.

"Vamos al escenario que vemos día a día. Los casos siguen aumentando, las camas siguen faltando en Lima ya, no estamos hablando de Loreto, y eso nos preocupa y he visto que con esta forma de cuarentena nueva que ya hay muchos más contactos en la población y sería peligroso no aplicar los "cercos comunitarios".

Reinicio de diálogo

El vicedecano del Colegio Médico del Perú destacó que el presidente Martín Vizcarra reconociera las "frases inoportunas" expresadas por el ministro de Salud, Víctor Zamora, y reconoció el gesto de forma pública.

En ese sentido, Ciro Maguiña indicó que su institución está dispuesta a continuar el dialogo con el Ministerio de Salud, pero demandó que sea real y transparente.

"Vamos a retomar el diálogo, pero así franco, alturado y con respeto de ambas instituciones porque las palabras que dijo el ministro agravió al gremio médico y eso tiene que ser rectificado en aras de la unidad (...) oportunamente iremos con el premier y con el ministros para arreglar las cosas pendientes", manifestó.