Perú se recupera tras momentos muy duros por la muerte de miles de peruanos durante la pandemia. Los fallecidos fueron 3 veces más que lo habitual respecto a años anteriores. Pero hoy vivimos otra etapa, desde agosto el número de fallecidos disminuyó considerablemente, varios días se ha registrado menos de 100 defunciones, sin embargo durante las últimas dos semanas este descenso comienza a ir cada vez más lento.

El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, dijo que este cambio en la tendencia causó alerta: en Lima aún hay alrededor de 1000 muertes semanales, cuando lo habitual son 500. “En las dos últimas semanas hay una línea horizontal, lo cual es un llamado de atención de que no siguió disminuyendo, sino que hay una línea de 1166 a 1159 (fallecidos). Ha descendido muy poco, y eso nos hace mirar cada distrito de Lima con mayor cuidado”.

A nivel nacional, Arequipa ya está cerca de llegar a su promedio habitual respecto a la mortalidad, sin embargo Apurímac y Abancay aún están con la tendencia hacia arriba.

¿Qué significa esta desaceleración?

Para Franco Olcese, investigador del Centro Wiñaq, esta disminución es la consecuencia de una mezcla de comportamientos frente a la pandemia. “La gente ha seguido tomando precauciones y a la vez hay un montón de personas que estuvieron contagiadas. Creemos que en Lima las personas contagiadas ya superan el 40%, entonces hay menos gente que se expone. Lo que hemos comparado con data de otros países es que la mayoría de casos están concentrados en ciertos eventos: discotecas, iglesias, bodas entonces hay una combinación, aquí no se están dando estos eventos y cada vez hay menos gente vulnerable”.

A nivel nacional, la caída de la mortalidad en los casos no violentos se inicia desde la segunda semana de agosto como si fuera una escalera, aún continúa, es más lenta, pero no hay un incremento. “Hay una desaceleración, pero aún no podemos decir que está subiendo de nuevo, tampoco que se ha estancado porque la bajada se mantiene. Pero como hay una preocupacion por una segunda ola y hay mucha gente que está conectada, cualquier cambio de tendencia, así sea menor, alerta”.

Desde Wiñaq afirman que no pueden proyectar cuánto más durará, tiene mucho que ver con el compartamiento de las personas y las medidas que adopte el gobierno. Los investigadores están monitoreando la ciudad de Manaos en Brasil, que tuvo un panorama similar al de Iquitos. “Ahora han surgido nuevos casos, tuvieron que cerrar bares, discotecas, ahí creemos que la inmunidad se ha perdido en una parte de la población. Respecto a Iquitos aún no vemos aumento”.

Tercera semana sin casos en UCI por coronavirus en Loreto

Le consultamos al jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Regional de Loreto, Juan Carlos Celis, cuál era la situación actual respecto a contagios y muertes por coronavirus en la región que el virus alcanzó a un 70% de la población. “Ayer falleció un médico con COVID-19, pero la causa fue cirrosis. No tenemos casos graves hace 3 semanas, hay un solo hospitalizado y ninguno en sala UCI por 3 semanas”, respondió.

Para el infectólogo, por el amplio número de contagios que hubo en la región, no cree que haya una segunda ola pero sí pequeños aumentos de casos como ocurre en la ciudad de Manaos en Brasil, cuyo panorama fue similar al de Loreto: “Lo que tuvimos en Loreto fue un tsunami, no una ola, se afectó el 70% de la población eso hace que sea imposible que la región pueda tener una segunda ola tipo España a lo mucho podría haber una mini ola, que no la veo hasta ahora, salvo que el virus cambie”.

Respecto a lo sucedido en Manaos, Brasil, el doctor Celis se comunicó con sus colegas en la zona para ver qué realmente sucedió y si se podía antciparse a un hecho similar en la región de la selva peruana, sin embargo sus colegas le descartaron una segunda ola. “Lo que pasó fue que liberaron playas y discotecas y lo que etamos viendo es un aumento de casos producto de esa liberación. Si aquí en Iquitos abren dos centros de baile muy conocidos que albergan más de 500 personas cada uno, sí habrá una mini ola”.

Preparándonos para la segunda ola

Los nuevos contagios de COVID-19 en Europa no serían un hecho aislado sino un próximo panorama para el otro lado del mundo. Las autoridades en Perú no descartan una posible segunda ola de coronavirus. "No podemos asegurar que habrá una segunda ola pronto, pero tampoco lo podemos negar. Nuestra conducta responsable como Ministerio de Salud es estar en alerta, hacer una desescalada, pero tomando medidas de precaución. Nuestro sistema de vigilancia está muy atento a detectar algún incremento de casos en cualquier parte del Perú y tomar medidas", anticipó el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez en Ampliación de noticias.



Consultado por el posible aumento de casos, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, señaló en TV Perú Noticias que aún un considerable porcentaje de la población del país no se ha infectado con coronavirus. Dijo además que a pesar de la disminución de casos y fallecimientos, el virus aún permanece en el país: “Reiteramos, la pandemia continúa. El virus aún está con nosotros. El 60% o 65% de la población no ha sido infectada, o sea es susceptible de ser infectada, por lo tanto debemos seguir cumpliendo los protocolos y medidas de seguridad”.

El consejero médico de RPP Noticias y experto en salud pública, Elmer Huerta, dijo que aún el Perú se encuentra terminando la primera ola, sin embargo podría ocurrir que antes de terminarla ya exista un rebrote. “Es difícil predecir, lo que estamos viendo en Europa es que la segunda ola tiene muchos casos pero que tiene pocos fallecimeintos, al parecer sería por la mascarilla que al usarla se previene lo salida de cargas virales y eso provoca que las enfermedades o sean asintomáticas o sean más breves”.

Esta semana Francia resgistró la cifra más alta de contagios desde el fin de su confinamiento: 30 mil 621 nuevos casos. Las autoridades de este país anunciaron que el estado de emergencia sanitaria y el toque de queda regresarán.

En Perú, ¿cómo se puede puede evitar la resurgencia del coronavirus? El doctor Elmer Huerta asegura que es importante no relajar las medidas que hasta el momento han conseguido que el impacto del virus sea menor en nuestra sociedad: “Es necesario entender que estamos en medio de la pandemia, que no ha sido superada de ninguna manera. Lo que ha vivido Perú es la primera parte que se ha desarrollado en el invierno, por lo tanto las medidas de prevención de las mascarillas, de distancia social deben ser vitales”.