Germán Málaga estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El doctor Germán Málaga, investigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), aseguró que las 3 200 dosis experimentales que se disponían desde el año pasado no podían usarse en el personal de primera línea de lucha contra la pandemia.

“Se están confundiendo cosas. Lo que se está confundiendo es que se dice mucho que estas vacunas pueden haber servido para la primera línea y proteger a las personas de las UCI; pero en realidad esas vacunas no se pueden usar en ese contexto”, dijo en Ampliación de Noticias.

El médico aseguró que la disponibilidad de vacunas experimentales es una modalidad adoptada en otros países, como en Brasil, donde -dijo- el laboratorio Sinovac “ha tenido la misma práctica”.

El protocolo de uso

Málaga señaló que estas vacunas experimentales tenían disposiciones específicas, como que 1 200 sean destinadas a la Embajada de China, mientras que el resto podían ser usadas “en el personal que labora directamente en el ensayo y en el personal relacionado”. “Así de discrecional, porque así está en el protocolo”, manifestó.

Al respecto, el doctor reiteró que estos inmunizantes no formaban parte de los estudios clínicos realizados en nuestro país.

Al ser consultado por la lista de beneficiarios de esta vacuna experimental, Málaga sostuvo que esta será presentada hoy a diversas instituciones. Remarcó que “no existe otra lista” fuera de la que ha sido divulgada.

El médico dijo sentirse “acongojado” por la crisis desatada tras revelarse la lista de beneficiarios. “Ver cómo todo esto se puede ver perjudicado, ¿cómo no me va a apenar? Sobre todo, me apena mucho por la gente”, sentenció.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: