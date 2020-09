Germán Málaga, investigador principal de estudio de vacuna de la UPCH. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El doctor Germán Málaga, investigador principal de estudio de vacuna de la Universidad Cayetano Heredia, consideró que las desinformaciones de algunas autoridades sobre la COVID-19 y supuestos tratamientos alternativos -motivadas a su juicio por la falta de educación- ha sido riesgoso para la población en la lucha contra esta enfermedad.

"No se ha puesto suficiente énfasis en decir que no tenemos tratamiento. No entiendo por qué hasta ahora muchas autoridades les cuesta tanto decir, hasta el día de hoy, que no hay ningún tratamiento aprobado, ni que prevenga, ni que cambie el curso de la enfermedad. No lo entiendo", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el médico aclaró que los proyectos de vacuna que se trabajan a nivel mundial son "estudios de investigación" en los cuales se busca garantizar que las vacunas sean seguras y efectivas. En ese sentido, señaló que, hasta no tener ese resultado, la población debe mantener las medidas para prevenir los contagios.

"Tenemos que mantener todas las normas de distanciamiento, protección facial, lavado de manos, evitar los sitios concurridos donde puede haber efervescencia de virus, porque no tenemos hasta el momento ningún tratamiento que funcione, no tenemos tratamientos que, una vez que uno se enferme, cambie la historia de la enfermedad", señaló.

"De modo que hasta ahora lo que tenemos que hacer como ciudadanos responsables es evitar infectarnos. Nosotros albergamos grandes expectativas, pero nuestro rol es asegurar que nuestros estudios tengan la máxima seguridad posible para los voluntarios y que los procesos de la investigación aseguren la confiabilidad de los resultados", agregó.

En otro momento, el especialista comentó que la vacuna que trabaja el equipo de científicos de la Universidad Cayetano Heredia tiene pruebas en 20 000 personas y más de 30 000 dosis en fase 3 "sin eventos adversos mayores". Pese a estos resultados alentadores, Málaga reconoció que el objetivo de los científicos es "asegurar que los procesos que tomemos sean confiables".

NUESTROS PODCASTS

‘Todo sobre el nuevo coronavirus’. En este programa, el doctor Elmer Huerta comenta el anuncio de que en Perú se realizarán estudios clínicos de la vacuna contra la COVID-19: