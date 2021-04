Sorpresivo anuncio en hospital referencial de la ciudad de Ferreñafe. | Fuente: RPP Noticias

Familiares de pacientes graves por la COVID-19 denunciaron la falta de atención en el Hospital Referencial de Ferreñafe, región Lambayeque debido a la falta de puntos de oxígeno medicinal para abastecer a quienes llegan al centro hospitalario.

Cinthia Milian Rivadeneyra contó que vio llegar el lunes a una ambulancia con un paciente referido del centro de salud de Batangrande; sin embargo, luego de una hora tuvieron que retirarse hacia otro hospital. Posteriormente, notaron que habían colocado un cartel en una puerta del hospital que decía: “No se recibirán pacientes por no contar con puntos de oxígeno”.

“El día que mi mamá entro, que fue el viernes, si había puntos de oxígeno. Ayer recién han puesto el letrero que no se recibía más pacientes, porque ya no había manómetro y puntos de oxígeno. Hubo un paciente que vino desde Batangrande y no lo recibieron”, expresó.

La ciudadana señalo a RPP Noticias que el fin de semana llegó con su mamá al hospital y encontró oxígeno, pero tuvo que comprar un manómetro en Chiclayo por el precio de 500 soles.

El personal del hospital retiró el cartel grande colocado en la puerta donde anunciaban la suspensión del servicio, al ver la presencia de periodistas de RPP Noticias; sin embargo, quedó un cartel pequeño en la pared que evidenciaba la situación en el nosocomio.

Gerencia de Salud responde

Sobre este tema, el gerente Regional de Salud, Felix García Ahumada, dijo que hubo una descoordinación del personal médico de este establecimiento a raíz del incremento de la demanda de atención en las últimas semanas, pero anunció que para mitigar este tema entregarán una planta donada en los próximos días.

“El hospital de Ferreñafe está funcionando desde inicios de este año con la planta que donó el empresario Galo Muñoz. Tiene 24 puntos de oxígeno empotrado. Entendemos que el servicio se ha congestionado por la demanda que ingresa al establecimiento, pero ya hemos tenido una reunión con los integrantes del equipo de Respira Perú que están donando una planta para Ferreñafe, la que esperamos instalar este fin de semana”, anunció.

Remarcó que con la llegada de este nuevo equipo se mejorará el tratamiento de oxigenoterapia a los pacientes del establecimiento.

El funcionario reconoció que en los meses de febrero y marzo se reportó un ascenso rápido de contagios y fallecimientos.

“Solo en lo que va de abril hablamos de 355 fallecidos. Yo diría que es el mes más peligroso de la pandemia”, enfatizó.

Según el último reporte del Comando de Operaciones Covid Sipán, en la región Lambayeque se han registrado 44 mil 498 casos positivos y 4 mil504 fallecidos por la enfermedad.

