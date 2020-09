En este video se observa cómo el mayor de la Policía Nacional intenta persuadir a sus colegas para que desistan de la intervención. | Fuente: Cortesía

Agentes policiales de Madre de Dios intervinieron un local donde se realizaba una reunión social; sin embargo, al llegar constataron que se trataba del matrimonio de un mayor de la Policía Nacional, quien intentó persuadir a los efectivos a no continuar con el operativo.

El policía identificado como Lolo Santillán Ortega dijo que tenía el permiso del alférez Machaca, jefe de la comisaria de Mazuko.

El mayor PNP trató en todo momento de evitar la intervención y según un video grabado por otro efectivo, se escucha decir que tenía autorización del comisario de la zona para su fiesta y al ser cuestionado por los demás agentes, él dijo que el comisario le hizo una “gauchada” para que pueda realizar su reunión.

“No, no me autorizado, solamente le he pedido una gauchada…por eso voy hacer que la gente se retire”, señaló el intervenido.

Tras comunicarse con el jefe de la comisaría, dijo que todos sus invitados se irían a sus casas; sin embargo, los efectivos policiales continuaron con la intervención.

“A todos los vamos a llevar a la comisaría y es más a usted también lo vamos a llevar”, menciona uno de los efectivos.

Luego de varios minutos los suboficiales procedieron a trasladar hacia la comisaria a más de 15 intervenidos, incluyendo a los esposos a quienes se les impuso la multa por incumplimiento de medidas sanitarias.

Madre de Dios tiene registrado 14 413 casos positivos y 359 fallecidos de la COVID-19 según reporte de la Dirección Regional de Salud.