Coronavirus | Largas colas en municipios de Arequipa para empadronar a beneficiados de canasta de alimentos

Los ciudadanos no guardaron el metro de distancia y muchos no portaban mascarillas. | Fuente: RPP/Arequipa | Fotógrafo: Pablo Rojas

Desorden y aglomeración provocó el empadronamiento para el reparto de canastas de alimentos en diferentes locales municipales en Arequipa. Centenares de personas llegaron a formar colas para poder inscribirse y recibir los víveres que deberán entregar cada municipalidad a la población vulnerable.

En el distrito de Mariano Melgar se formaron largas filas sin considerar las medidas prevención para evitar posibles contagios del Covid 19. El municipio decidió convocar a los pobladores para que llenen una declaración jurada donde aseguren ser pobres o pobres extremos.

María Rodríguez, gerenta de Desarrollo Social del municipio, dijo que no les será posible hacer la entrega de los alimentos casa por casa, pues no cuentan con el personal suficiente. Además, argumentó que las llamadas telefónicas no permiten comprobar si las personas mienten, por ello necesitan que vayan personalmente.

“El gobierno nos ha trasferido 200 mil soles para comprar las canastas, estamos esperando que se termine el empadronamiento para hacer las compras, calculamos que unas 600 familias serán beneficiadas”, manifestó.

Panorama similar se dio en el distrito de Alto Selva Alegre, donde los ciudadanos acudieron a solicitar información de cómo pueden acceder a las canastas. Además, denunciaron que los números que el municipio habilitó para las consultas, están apagados.

En Yura, los pobladores esperaron varias horas que les brinden información sobre los mecanismos para acceder a los productos de primera necesidad. Un representante de la municipalidad comunicó que pondrán 15 teléfonos desde mañana para que las personas se inscriban.

En el caso de Socabaya, el alcalde Wuilber Mendoza dijo que el personal del municipio visitará todo el distrito para inscribir a las familias de escasos recursos. Sobre el pedido de ciudadanos venezolanos para acceder a este beneficio, manifestó que se priorizaran a los hogares peruanos.

El último fin de semana, el presidente Martín Vizcarra, oficializó la transferencia de 200 millones de soles a los municipios para la compra de artículos de primera necesidad para familias vulnerables.