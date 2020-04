Coronavirus | Más de 60 mujeres fueron detenidas por incumplir restricción de género en Arequipa

Las mujeres llenaron el bus que la Policía llevó para trasladar a los infractores. | Fuente: RPP/ Arequipa | Fotógrafo: Pablo Rojas

Fueron a realizar compras y terminaron en la comisaría. Más de 60 mujeres fueron detenidas en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito arequipeño de José Luis Bustamante y Rivero, incumpliendo la disposición del gobierno que impide que transiten los días lunes, miércoles y viernes. Hoy solo deben salir los hombres.

Desde tempranas horas, los agentes realizaron operativos para que la restricción de género se cumpla. En menos de una hora detuvieron a decenas de ciudadanas que fueron subidas a un bus de la policía para ser llevadas a la comisaría del distrito, donde permanecen detenidas.

A la dependencia policial, llegaron dos ciudadanos que se identificaron como encargados de distribuidoras de alimentos, quienes denunciaron que detuvieron a dos de sus trabajadoras de manera injusta por ellas tenían permiso de tránsito.

“Los policías no tienen claras las cosas, mi trabajadora cuenta con todos los documentos, no la han debido detener, ahora no vamos a poder atender todo el día por este problema”, manifestó uno de los varones.

El presidente Martin Vizcarra decretó ayer los días en que pueden salir los ciudadanos de acuerdo a su género. Los lunes, miércoles y viernes podrán salir los hombres; mientras que los martes, jueves y sábado lo harán las mujeres. Los domingos no sale nadie, en lo que resta de la cuarentena.