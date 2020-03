Coronavirus | Policía genera caos y largas colas en entrega de permiso de circulación vehicular

Un conductor dijo que tuvo que cancelar sus entregas de balones de gas para hacer el trámite. | Fuente: RPP/ Arequipa | Fotógrafo: Christian Ramos

Largas colas y caos se registraron esta mañana en la sede policial de Arequipa de la calle Emmel en Yanahuara. Centenares de personas llegaron a tramitar su “permiso especial de circulación vehicular” que no figura en ninguna norma emitida por el gobierno nacional en la emergencia sanitaria.

A pesar de ello, el comando de la Policía en Arequipa, dispuso otorgar este permiso presentando una solicitud detallando la actividad que realiza.

A media mañana, un oficial de la Policía salió a la calle y a viva voz dijo que ya no hagan más cola porque la atención se suspendía. “Váyanse a su casa”, gritó el efectivo. Luego dijo que solo se atenderá a cuarenta personas por día.

De inmediato se evidenció el malestar de quienes formaban la larga cola que daba vuelta a la manzana.

“Esto es una irresponsabilidad, la Policía no puede hacer esto, el trámite debe hacerse por internet, aquí nos podemos contaminar”, dijo una de las personas que hacía su trámite.

“He presentado mi solicitud y me han dicho que en dos días me dirán si procede o no, creo que debería haber más orden y claridad en el trámite”, dijo otro ciudadano.

Hasta el mediodía, el comando policial no informó si los trámites se seguirán realizando en los siguientes días y de qué manera se evitará la aglomeración de gente que contraviene las medidas de seguridad impuestas para evitar el contagio del nuevo coronavirus.