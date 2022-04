Córpac anuncia que controladores aéreos levantaron la huelga tras reunión | Fuente: RPP Noticias

El presidente del directorio de Corpac, Jorge Perlacios, anunció que, poco antes del mediodía, se tuvo un diálogo con los integrantes del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA) en huelga para dar por superado un asunto que estaba generando conflicto, con lo cual, aseguró, los trabajadores decidieron levantar esta medida.

"Hace unos minutos hemos tenido una reunión con el Ministerio de Trabajo que declaró legal la huelga el 1 de abril y con ello ya se ha dado por superado el impasse y con ello están retornando los controladores de tráfico aéreo a sus puestos para darle continuidad a las operaciones", indicó.



En entrevista con RPP Noticias, el representante de Corpac informó que, semanas atrás, los controladores aéreos informaron su intención de realizar una medida de fuerza para este fin de semana de feriado por Semana Santa y plantearon cuatro puntos de sus demandas, principalmente económicas.

"Yo tengo la presidencia del Directorio tres meses y me encontré con un pasivo que venía de hace tres años que no le solucionaban un problema de un laudo arbitral, lo cual he solucionado, ya se les está pagando la pretensión que ellos tenían respecto a su salario. Ellos ahora reciben un pago adicional cuando el mes cae 31", indicó.

Perlacios también comentó que en una reunión, realizada el pasado martes, el sindicato de trabajadores garantizó un servicio mínimo que garantice las operaciones durante la protesta debido a que se trata de un servicio esencial. No obstante, precisó que el problema se ha generado en 4 aeropuertos de los 32 que operan.

"Esperábamos que esta huelga no sea declarada legal porque tiene una afectación a nivel nacional e internacional, pero lamentablemente fue declarada legal. Pensando en esa afectación, en las próximas horas hemos zanjado el tema y hemos llegado a un acuerdo, ya se ha firmado el acta. En las próximas horas se van a reactivar todas las operaciones", señaló.

📣 El MTPE informa que la huelga iniciada esta madrugada por parte de los trabajadores del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú – SUCTA PERÚ fue levantada tras su intervención ▶️ https://t.co/AvnKWMFMFd pic.twitter.com/GbsVQHYSRT — Ministerio de Trabajo (@MTPE_Peru) April 14, 2022

Ministerio de Trabajo había declarado procedente la huelga

Mediante una Resolución Directoral General publicada el pasado 1 de abril, el Ministerio de Trabajo había declarado procedente la huelga del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú, que este jueves ha causado caos en los principales aeropuertos del país.

En un comunicado, publicado ayer en la tarde, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) invocó al sindicato de trabajadores a deponer su medida de fuerza “que perjudica la reactivación económica del país y se priorice el diálogo”.

"Invocamos a los afiliados del SUCTA Perú asuman el compromiso con nuestro país, la solidaridad con los viajeros y la buena imagen de nuestra nación pese a la difícil coyuntura económica que venimos atravesando", se lee en el documento.

Según Corpac, se ha cumplido con atender todos los pedidos planteados en la plataforma del gremio sindical, "los mismos que se encuentran resueltos y en proceso de implementación".

La entidad indicó que implementará un plan de contingencias, "a fin de garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones aéreas nacionales e internacionales".

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: