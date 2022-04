Indecopi convocará a una mesa de diálogo para atender las demandas de los controladores aéreos de Corpac

Indecopi convocará a una mesa de diálogo | Fuente: Foto: MTC

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) convocará a diferentes instituciones y gremios a una mesa de diálogo para tratar los derechos de los trabajadores de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) referidos a la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

A esta mesa de diálogo serían convocados representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Organismo Supervisor de la inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

Precisaron que la comisión podría estar integrada por el Indecopi, el Ministerio de Transportes, Corpac, el Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (Sucta) y las personalidades de la aviación civil que este gremio proponga.

Asimismo, el presidente de Indecopi, Julián Palacín, agradeció al sindicato de controlares aéreos de Corpac por la suspensión de la huelga de controladores convocada este 16 de abril, durante la Semana Santa, la cual contó con la autorización del Ministerio de Trabajo.

"Necesitamos abrir el diálogo en defensa del futuro aeroportuario del Perú y de todos nuestros trabajadores aeronáuticos de Corpac, respetando los derechos de los consumidores. Se tiene que encontrar un consenso, es decir, un sentir compartido y para ello Indecopi agradece al Sucta el levantamiento de la huelga de controladores en estos días de Semana Santa", indicó.

Por lo pronto, el funcionario destacó que se ha avanzado al suspender la huelga. Asimismo, reiteró que se citará a las partes a una mesa de diálogo para intentar encontrar soluciones a la problemática aeroportuaria.

Controladores aéreos levantaron la huelga

El presidente del directorio de Corpac, Jorge Perlacios, anunció que, poco antes del mediodía, se tuvo un diálogo con los integrantes del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA) en huelga para dar por superado un asunto que estaba generando conflicto, con lo cual, aseguró, los trabajadores decidieron levantar esta medida.

"Hace unos minutos hemos tenido una reunión con el Ministerio de Trabajo que declaró legal la huelga el 1 de abril y con ello ya se ha dado por superado el impasse y con ello están retornando los controladores de tráfico aéreo a sus puestos para darle continuidad a las operaciones", indicó.



En entrevista con RPP Noticias, el representante de Corpac informó que, semanas atrás, los controladores aéreos informaron su intención de realizar una medida de fuerza para este fin de semana de feriado por Semana Santa y plantearon cuatro puntos de sus demandas, principalmente económicas.

"Yo tengo la presidencia del Directorio tres meses y me encontré con un pasivo que venía de hace tres años que no le solucionaban un problema de un laudo arbitral, lo cual he solucionado, ya se les está pagando la pretensión que ellos tenían respecto a su salario. Ellos ahora reciben un pago adicional cuando el mes cae 31", indicó.

