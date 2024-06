'Corre conmigo 5K': este domingo 9 de junio se realizará la maratón a favor de personas con síndrome de Down

Lima 'Corre Conmigo 5K', una carrera que busca cambiar la percepción general sobre el síndrome de Down y crear un ambiente inclusivo

Este domingo 9 de junio se llevará a cabo 'Corre Conmigo 5K', una maratón solidaria organizada por la Sociedad Peruana de Síndrome de Down (SPSD). El evento busca beneficiar a más de 4,000 familias peruanas, promoviendo la inclusión y el empoderamiento de personas con síndrome de Down.

Pablo Gómez, presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, habló en el programa ‘Siempre en Casa’, sobre la importancia de la carrera 'Corre Conmigo 5K' y la campaña 'Rompamos Estereotipos', donde enfatizó la necesidad de ver más allá de los estereotipos y valorar a cada individuo por sus capacidades únicas.

La inscripción para 'Corre Conmigo 5K' está abierta a todas las personas y familias. Las entradas, que tienen un costo de 45 soles, pueden adquirirse a través de las redes sociales de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, su página web o en Joinnus.

La carrera se realizará en el Pentagonito de San Borja desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía. Además de la carrera, habrá actividades como calentamiento previo, shows artísticos, rifas y sorpresas, haciendo de este un evento familiar y lleno de diversión.

Rompiendo estereotipos y promoviendo la inclusión

La campaña 'Rompamos Estereotipos' es un esfuerzo continuo de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down para desafiar las percepciones erróneas y fomentar una sociedad más inclusiva. Según Gómez, “no debemos dejarnos llevar por ideas preconcebidas, sino darnos la oportunidad de conocer a cada persona y apreciar lo que cada uno puede aportar”. Este mensaje es central para la carrera, que busca involucrar a toda la comunidad en un acto de solidaridad y comprensión.

El representante de la SPSD mencionó que percepción de la sociedad hacia las personas con síndrome de Down ha mejorado significativamente en las últimas décadas, indicando que, hace 20 o 30 años, muchas familias escondían a sus hijos con síndrome de Down debido al estigma. Hoy en día, muchos de estos niños asisten a escuelas regulares y algunas personas incluso llegan a la universidad y consiguen empleo.

Lima Ha habido un gran avance en la percepción de la sociedad hacia las personas con Síndrome de Down

Apoyo y participación de instituciones

La carrera 'Corre Conmigo 5K' también cuenta con el apoyo de instituciones públicas y privadas. La Municipalidad de San Borja ha sido un aliado constante, proporcionando apoyo logístico y participación activa en el evento. “La Municipalidad de San Borja siempre nos acompaña y nos ayuda, demostrando generosidad y compromiso con la causa”, comentó el presidente de la SPSD.

Además, mencionó que empresas como Primax no solo apoyan la carrera, sino que también trabajan en la inclusión laboral de personas con síndrome de Down. Destacó que muchas empresas están reconociendo los beneficios de contratar a personas con discapacidad, no solo como una responsabilidad social, sino como una ventaja para la organización. “Invito a todos los empresarios a que se den cuenta del valor infinito en todas las personas”, concluyó.

De esta forma, la carrera 'Corre Conmigo 5K' de este año, promete ser un evento memorable que no solo recaudará fondos para el empoderamiento y defensa de los derechos de las personas con síndrome de Down, sino que también fomentará una mayor integración y solidaridad en la sociedad.

Lima Una invitación a las instituciones publicas y privadas

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis