No obstante, el especialista médico aprovechó la oportunidad para decirle a los padres de familia que no se sientan mal si todavía quieren que su hijo o hija use la mascarilla al interior del colegio. "Por ahí circulan muchas noticias de que las mascarillas les hacen daño, que no les permiten respirar, que va a afectar su desarrollo social, emocional del lenguaje, etc. No hay ningún estudio científico que diga que las mascarillas sean dañinas para los niños. Así que si el papá, la mamá o el niño lo quiere hacer, que lo haga y no se sientan mal que las mascarillas no les van a hacer daño", agregó.