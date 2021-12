En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que el Consejo de Ministros ha decidido ampliar el estado de emergencia nacional por el plazo de 31 días calendario, a partir del 1 de enero.

Cevallós indicó que con ello se aprueban algunas medidas restrictivas más por 15 días y precisó que para las provincias con nivel de alerta moderado, el toque de queda será desde las 2 a.m. hasta las 4 a.m., mientras que en las 11 provincias con nivel de alerta alto será desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m.

Además, en el caso de provincias de alerta moderado se van a reducir los aforos.

Respecto a los viajeros, precisó que se ha suspendido hasta el 16 de enero el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes procedentes de la República de Sudáfrica o de la República de Botsuana o que hayan realizado escala en estos lugares en los últimos días.

Carnet de vacunación

El carnet de vacunación seguirá siendo obligatorio para que las personas mayores de 18 años accedan a espacios cerrados. De igual forma, en el servicio de transporte interprovincial los pasajeros solo podrán abordar si acreditan sus dos dosis de vacunación o una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas.

Así también, los pasajeros de transporte urbano terrestre deben prestar su certificado de vacunación, tanto como el conductor y su ayudante o cobrador.

Gobierno amplía el estado de emergencia nacional | Fuente: PCM





