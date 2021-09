SJL: vecinos se resisten a vacunarse contra la COVID-19 recibir información incorrecta

Algunos vecinos de la asociación San Isidro Labrador y Lomas de San Isidro, en el distrito de San Juan de Lurigancho, se resisten a vacunarse contra la COVID-19 pese a que en el lugar hay un vacunatorio que por momentos luce vacío y a la presencia de brigadas que esperan por horas a la llegada de la población que habita en estos lugares.

Un equipo de RPP Noticias comprobó que muchos vecinos se niegan a vacunarse contra la COVID-19 por desinformación, mientras que otro grupo sí quiere vacunarse, pero hasta el momento no pueden hacerlo por sus largas jornadas de trabajo. Este es el caso de la señora Graciela Machacuay, quien tiene un hijo de 30 años que no puede vacunarse por trabajo.

"Él trabaja desde las 5 de la mañana que sale de la casa y está llegando a las 9 de la noche o 10 de la noche. Le tocaba vacunarse la semana pasada pero no puede acudir por el trabajo que tiene. Me gustaría que una brigada de salud venga a vacunar acá, yo sé que hay mucha gente que quiere vacunarse así porque no tienen tiempo", relató.

En tanto, en la mayoría de las viviendas que el equipo de RPP Noticias visitó en Lomas de San Isidro y San Isidro Labrador tienen mucho temor a vacunarse. Una persona argumentó que, según las redes sociales, "se busca reducir la población" a nivel mundial, además de cuestionar la rapidez en la creación de la vacuna contra la COVID-19 a diferencia de otras vacunas.

"Hay otras enfermedades para las que hasta ahora no encuentran la cura; sin embargo, para esto sí (la COVID-19). ¿Qué, nos quieren amaestrar, para que después nos digan que nos van a poner un chip para monitorearlos? Eso es lo que quieren", fue uno de los testimonios de una vecina de la zona, el cual carece de sustento científico y ya ha sido desmentido ampliamente.

"Yo siento que con esto mismo (la vacuna) me voy a enfermar. No me siento bien (usando la mascarilla) pero igual lo tengo que hacer por obligación por cuando voy para allá (la calle) el patrullero te mira y el policía te pide que te pongas la mascarilla. Encima doble mascarilla y el sol, vamos a morir más rápido", indicó otra persona.

