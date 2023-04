Defensor del Pueblo de Tacna asegura que no existe reporte de migrantes en la frontera porque "todos los días hay diferentes grupos" | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP Noticias

El defensor del pueblo de Tacna, Edward Vargas, aseguró que la crisis migratoria que se vive en la frontera entre Perú y Chile ocurre desde hace dos semanas. En conversación con la Rotativa del aire de RPP Noticias, afirmó que está buscando alternativas -junto con el jefe de Migraciones de la región- para solucionar la problemática que se está viviendo y, sobre todo, ayudar a las personas más vulnerables.



"La situación la tenemos hace 15 días, y cada día que pasa se pone más fuerte. Hoy, un grupo de migrantes pasó por la pampa y hubo una reacción policial. Es una preocupación constante acá en la región. Estuve en la mañana hablando con el jefe de Migraciones para buscar algunas alternativas con respecto a esta problemática, sobre todo para proteger a las personas vulnerables", indicó en un primer momento.

"Ellos (Migraciones) tienen algunas reglas en base a un protocolo de fronteras firmado con Chile. Por ello, fuimos a pedirles que cumplan con la sentencia Tribunal Constitucional que exige una atención prioritaria al sector de migrantes vulnerables. Le hemos alcanzado copia de esta y se harán las consultas respectivas, pero yo creo que debe aplicarse esa situación exclusivamente para las personas vulnerables que están en la frontera", complementó la autoridad.

No hay reporte de migrantes en la frontera

Por otro lado, Vargas aseguró que no existe un reporte de migrantes en la frontera porque "todos los días se acercan grupos distintos". "No hay un reporte. Lo que hemos detectado es que todos los días hay grupos diferentes porque, como ya se informó por un medio de televisión, están pasando por puntos no autorizados", indicó.

"Es un promedio diario de 60 a 70 personas en la frontera. Hoy día fueron 100 personas. El pico más alto en los últimos 15 días ha sido de casi 300 a 400 personas, pero de un día para otro disminuyen. Eso nos hace pensar que están pasando por algún punto. Por eso, la Policía está ampliando su capacidad operativa", complementó el defensor del pueblo de Tacna.