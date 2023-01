El parlamentario mencionó además que para salir de la crisis es importante hacer "esfuerzos reales" para lograr el diálogo con los grupos que lideran las protestas en las regiones del sur. Algo que el gobierno de Dina Boluarte no ha hecho, según Cruz Mamani. "No creo que se hayan hecho todos los esfuerzos de parte del Ejecutivo. Creo que la autoridad tiene que hacer esfuerzos reales una y otra vez, tantas veces sea necesario. Buscar conexiones y encontrar el diálogo", señaló. No obstante, precisó que para lograr el diálogo también se necesita la participación de los gobernadores regionales y alcaldes provinciales, pues ellos deben ser el nexo entre el gobierno central y aquellos que lideran las manifestaciones.