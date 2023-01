La presidenta de la República señaló que su gobierno está abierto al diálogo. | Fuente: Presidencia Peru | Fotógrafo: Melina Mejia

La presidenta de la República, Dina Boluarte, pidió al Congreso el adelanto de la fecha de la segunda votación del proyecto de ley para que las elecciones generales se realicen en abril del 2024 para "garantizar una fecha y que la población tenga conocimiento" sobre el avance de la propuesta legislativa.

"Solicito al Congreso de la República se adelante la fecha de la segunda votación, para garantizar de esta manera y que la población sepa una fecha cierta de que ya tenemos la elección adelantada", dijo en una mensaje a la nación.

"Mi compromiso es con el Perú, y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. Así podremos dejar el camino allanado y definido del proceso que les permitirá a nuestras ciudadanas y ciudadanos y elegir a las nuevas autoridades en los próximos comiciones de manera libre, democrática y transparente", señaló la presidenta luego de afirmar que no renunciará al cargo.

Adelanto de elecciones

En diciembre del 2022, en el marco de las protestas en regiones del país, el pleno del Congreso aprobó con 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención el proyecto de adelanto de elecciones. La Comisión de Constitución, liderada por Nano Guerra García, presentó en esta iniciativa que las elecciones generales se realicen el 24 de abril del 2024 y ya no el próximo año como se pensaba.

Sin embargo, al ser una reforma constitucional, este proyecto de adelanto de elecciones debe ser ratificada en segunda votación en la próxima legislatura ordinaria, prevista para febrero del 2023. Asimismo, se sabe que las reformas políticas ya se encuentran en materia de discusión dentro de la Comisión de Constitución, presisida por Hernando Guerra-García (Fuerza Popular).

Denuncia llegada de armas al sur

Por otro lado, respecto a las manifestaciones, Dina Boluarte indicó que tiene conocimiento de que armas de fuego y municiones habrían llegado desde el sur del Perú y que estas fueron utilizados por "violentistas" y no por las Fuerzas Armadas o la Policía durante los enfrentamientos.

"Hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habría ingresado por el sur del Perú. Esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas. Ese tipo de municiones no usa nuestra Policía ni nuestras Fuerzas Armadas", aseguró Dina Boluarte.

Asimismo, recordó que el Ejecutivo no puede cerrar el Congreso "sino se cumplen ciertas condiciones que en esta oportunidad no existen". "Hacerlo sería caminar al margen de la ley". Agregó que no puede ejercer la liberación de Pedro Castillo porque "no soy juez ni fiscal". "No le mientan al pueblo peruano", mencionó.

Pide perdón

Dina Boluarte pidió públicamente perdón por la situación en el país que ha dejado hasta el momento 47 muertos. En un mensaje a la nación, la mandataria se pronunció luego de las últimas manifestaciones que dejaron víctimas en Puno y Cusco.

"No puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanos en los actos de protestas. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos", expresó.

La presidenta anunció que ha dispuesto el fortalecimiento de las oficinas de diálogo de todo el Ejecutivo, a fin de promover un “diálogo sincero, directo, efectivo y con resultados concretos” con la población.