Cuatro ministros nuevos y ninguna explicación, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

¿Será puro azar que el día en que Alejandro Toledo llegaba al Perú el gobierno procedía a cambiar a cuatro ministros? Se esperaba la salida del ministro de Educación, por sus reiteradas declaraciones ofensivas y polarizadoras. Fue finalmente reemplazado por quien era su viceministra, que viene de la misma universidad que él, la San Martín de Porres. Sobre los reemplazos en el Ministerio de Trabajo y en el de Comercio Exterior, no disponemos de ninguna explicación. El caso de Justicia y Derechos Humanos es el que ha merecido más cuestionamientos. José Tello deja el cargo después de haber tratado de que el Perú asuma sus compromisos ante el Sistema interamericano de Derechos Humanos y sobre todo ante los familiares de las víctimas de la represión en el marco de las manifestaciones que se produjeron después del golpe fallido de Pedro Castillo. Lo grave es que su reemplazo, Daniel Maurate, no ha sido capaz de explicar de manera convincente la frecuencia con la que se comunicaba con el ex juez supemo César Hinostroza y otras figuras de los Cuellos blancos del puerto. No parece la mejor idea nombrar titular del ministerio de Justicia a alguien que dice que con Hinostroza y otros personajes dudosos conversaba solo sobre fútbol. Pero más allá de las limitaciones personales de los nuevos ministros, por graves que puedan ser, no sabemos con qué encargos y con qué matices de cambio asumen sus ministerios. Si el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola carecía de metas capaces de movilizar a la opinión pública, los nuevos ministros pueden profundizar la precariedad y la obligación de hacer pactos de supervivencia con las bancadas más conservadoras del Congreso.

