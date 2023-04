Fotografía del helicóptero en el que fue trasladado el expresidente Alejandro Toledo al penal de Barbadillo en Ate. | Fuente: EFE

Por duro que sea aceptar la cantidad excepcional de ex presidentes sometidos a investigaciones por corrupción, debemos valorar que la Justicia haya resistido a las presiones. Todos los procesados denuncian ser víctimas de una Justicia sesgada y de una persecución política, pero la diversidad de casos vinculados a varios partidos, evidencia que la corrupción es una práctica antigua y generalizada en la mayoría de corrientes políticas de nuestro país. La extradición de Toledo es una confirmación de que nuestro sistema judicial es reconocido por un país con los niveles de exigencia que tiene Estados Unidos. Si hubiera existido la menor duda, Washington no nos hubiera entregado a Toledo. Y sin embargo, el expresidente había hecho lo posible por desacreditar nuestro funcionamiento judicial, del que dijo que ofrecía menos garantías de independencia que China, Irán, Nigeria y Sudán. ¿Colaborará Toledo con la Justicia? ¿Revelará los nombres de funcionarios implicados en otros casos de corrupción? El fiscal Rafael Vela ha dicho que el juicio oral podría comenzar en julio, es decir más rápidamente que ninguno de los otros casos de la trama Lava Jato. La única manera eficaz de luchar contra la corrupción es mostrar en los hechos que ya no habrá más impunidad. Los funcionarios que se enriquecen a expensas de los malos servicios que reciben los ciudadanos no solo roban dinero de los contribuyentes. Tan grave como eso es el fomento de la desconfianza en los que nos gobiernan y en los encargados de sancionar a los que delinquen. El juicio a Toledo será ocasión para poner en evidencia la irresponsabilidad y la codicia que nos ha convertido en el país con menos confianza en la democracia de la región. Pueda el juicio a los traidores de la democracia servir para ofrecer la esperanza de una época nueva, con objetivos nacionales y sin corrupción.

Las cosas como son