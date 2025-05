‘Cuchillo’, sindicado por asesinato múltiple en Pataz, envió carta notarial a la presidenta Dina Boluarte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miguel Rodríguez Díaz, conocido con el alias de 'Cuchillo', sindicado por el asesinato de los 13 trabajadores de seguridad de Pataz, región La Libertad, envió una carta notarial a la presidenta Dina Boluarte para que se rectifique ante las acusaciones hacia su persona que mencionó en la conferencia de prensa del pasado 5 de mayo.

RPP tuvo acceso al documento en el que se señala que las declaraciones de la mandataria alteraron el desarrollo de la vida personal de Rodríguez Díaz.

"A raíz de sus declaraciones, distintos medios de comunicación me han sindicado como el principal sospechoso de la masacre en Pataz. Ha provocado una alteración al normal desarrollo de mi vida personal al poner en tela de juicio las actividades licitas que desarrollo", se lee en la carta notarial.

El documento también refiere que las declaraciones no tienen un sustento ya que no hay una fuente de las acusaciones, y a la fecha no hay citación ni carpetas fiscales contra Rodríguez Díaz.

Cinco días de plazo

Según el abogado, se estima que la carta notarial llegue al área respectiva de Palacio de Gobierno el día de mañana lunes. Asimismo, sostuvo que si la mandataria no se rectifica públicamente en cinco días procederán a interponer una denuncia por querella.

“Si la presidenta de la República en el plazo de 5 días no cumple con rectificarse públicamente, lamentablemente tendremos que recurrir a interponer una demanda o una denuncia por querella, en atención a la difamación agravada en la que se habría incurrido al atribuir a una persona inocente la comisión de un delito”, dijo.