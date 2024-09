Cumbre Perú Sostenible 2024: Amazonía peruana, transición energética y pobreza multidimensional entre los principales desafíos a tratar

La cumbre se desarrollará del 3 al 5 de octubre en el Parque de Exposiciones de Magdalena. Líderes nacionales e internacionales formarán parte de un programa de actividades para abordar soluciones viables a los diversos desafíos que afronta nuestro país.

El principal foro de sostenibilidad del país, organizado por Perú Sostenible, anuncia su próxima edición, que se llevará a cabo el jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de octubre en el Parque de Exposiciones de Magdalena. Este evento reunirá a los líderes más influyentes de la transformación sostenible, tanto nacionales como internacionales, para explorar las tendencias, retos y soluciones para el desarrollo sostenible del Perú y la región.

Bajo el lema "Tejiendo el futuro del país, juntos", la Cumbre Perú Sostenible 2024 ofrecerá un espacio dinámico que incluirá stands de emprendimientos con impacto y de las mejores prácticas empresariales, además de un festival con muchas otras experiencias para el público en general.

Como co-presidentes de esta edición 2024, participarán Alba San Martín, Directora de Cisco Systems Latinoamérica y Trustee de Fundación Cisco; y Darío Zegarra, Gerente País de Newmont, presidente de Aloxi y del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Ellos estarán acompañados de Óscar Caipo, Presidente del Consejo Directivo de Perú Sostenible, y Micaela Rizo Patrón, Gerente General de la organización.

“Buscamos inspirar y conectar con nuevas tendencias de desarrollo sostenible junto a destacados expertos, quienes nos compartirán soluciones integrales para enfrentar diferentes desafíos: desarrollo en la Amazonía, la transición energética; el desarrollo de capacidades y reducción de brechas, entre otros. Además, estamos entusiasmados de promover la sostenibilidad como un movimiento cultural a través del festival, donde no solo buscamos la participación de líderes empresariales, sino también de sus colaboradores y familias; creando así experiencias sostenibles que refuercen el propósito de nuestra organización. La Cumbre representa un compromiso tangible con el desarrollo sostenible del país.”, afirma Micaela Rizo Patrón, Gerente General de Perú Sostenible.

Todas las actividades programadas están pensadas en torno a temáticas, clasificadas en 5 Ps, que engloban problemáticas y necesidades sobre las cuáles se buscan soluciones sostenibles para el beneficio de todos los peruanos:

● Planeta: “Ecosistemas, Amazonía y los puntos de no retorno”. Carlos Nobre, miembro del Consejo Internacional de Ciencias, expondrá sobre por qué estamos atravesando acontecimientos que marcan un antes y un después. También se contará con un panel en el que se discutirán estrategias y oportunidades para la protección y restauración ecosistémica.

● Personas: “Generación de capacidades para promover el desarrollo y reducir la pobreza multidimensional”. Sabina Alkire, Directora Global de la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, junto a un panel de expertos discutirán sobre modelos de intervención innovadores con enfoque territorial para abordar los principales desafíos del desarrollo humano para Perú.

● Prosperidad: “Ventajas competitivas y potencial de Perú para apoyar la transición energética a través de la minería”. Rubén Arratia, Director de Base y Metales Preciosos en Wood Mackenzie, y junto a especialistas, expondrán las oportunidades del sector minero para abordar la transición energética en Perú y el mundo.

● Paz: “Legalidad y Criminalidad”. Felipe Botero, Líder de programas de Global Initiative Against Transnational. Organized Crime (GI-TOC) en la región andina, y expertos locales discutirán las oportunidades de articulación para combatir la inseguridad ciudadana bajo el rol de cada actor local.

● Pactos: “Compromisos individuales y cambios colectivos para lograr el desarrollo sostenible”. Rodney Irwin del World Business Council for Sustainable Development, y un panel de expertos abordarán cómo se puede pasar de la acción individual a la colectiva para el logro del desarrollo sostenible.

Las regiones y comunidades de la Amazonía son las más relegadas en términos de desarrollo. A pesar de ser el territorio más extenso del país, la Amazonía cuenta con una cobertura limitada en salud, conectividad, servicios de agua y saneamiento. Además, la anemia y la desnutrición crónica infantil alcanzan niveles alarmantes, lo que se traduce en uno de los rendimientos escolares más bajos del país. Por ello, desde Perú Sostenible, en colaboración con nuestros aliados estratégicos, queremos destacar esta situación y promover soluciones integrales para abordar los problemas y brechas más críticas a través del programa Juntos por las Personas, que ya se encuentra en fase piloto en la región.”, señala Oscar Caipo, presidente del Consejo Directivo de Perú Sostenible.

Las empresas y ciudadanos interesados pueden ser parte de este encuentro que promueve la sostenibilidad y el trabajo conjunto en la construcción del futuro del país. La entrada es gratuita previo registro en la web: https://cumbre.perusostenible.org/