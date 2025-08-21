Últimas Noticias
Congreso declara al presidente de Colombia, Gustavo Petro, persona no grata en territorio peruano

Congreso declara al presidente de Colombia, Gustavo Petro, persona no grata en territorio peruano
Congreso declara al presidente de Colombia, Gustavo Petro, persona no grata en territorio peruano | Fotógrafo: Presidencia de Colombia
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La moción, que obtuvo 54 votos a favor, 2 votos en contra y 14 abstenciones, exhorta al Ministerio de Relaciones Exteriores "a emitir una nota diplomática oficial comunicando la presente decisión al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional".

El Pleno del Congreso aprobó esta noche la Moción de Orden del Día 18549 que reitera la declaratoria de persona non grata en el territorio de la República del Perú al presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, por sus declaraciones y actos que desconocen y atentan contra la soberanía territorial del Perú.

La iniciativa obtuvo 54 votos a favor, 2 votos en contra y 14 abstenciones.

La moción “exhorta al Ministerio de Relaciones a emitir una nota diplomática oficial comunicando la presente decisión al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional, por la cual se reitera la Moción de Orden del Día 5607 de fecha 14 de febrero de 2023, de conformidad con los considerandos de la presente moción”.

Además, expresa “el respaldo absoluto del Congreso de la República a la presidencia de la República del Perú, a la Cancillería, las Fuerzas Armadas del Perú y a la Policía Nacional del Perú en las acciones orientadas a defender la integridad territorial y la soberanía nacional, particularmente en la zona de la triple frontera”.

El congresista Jorge Montoya Manrique sostuvo que es necesario presentar esta moción “porque esta situación continúa. Hoy (el presidente de Colombia Gustavo Petro) ha vuelto a insultar al país en una actividad interna en su país”.

“El Perú no se puede quedar con los brazos cruzados, refirió. La diplomacia es importante, pero en casos de desconocimiento de los límites de un país, las decisiones tienen que ser claras y directas. No pueden haber ni retrasos ni dudas en la defensa nacional”, dijo.

Gustavo Petro

