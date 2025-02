Cusco: consejero regional se arrodilla ante el gobernador Werner Salcedo y le exige que trabaje

El hecho ocurrió durante una sesión del Consejo Regional a donde el gobernador fue citado para hacer un informe sobre la labor realizada en lo que va de su gestión.

El consejero regional por la provincia de Cusco, Raúl Salizar Saico, se arrodilló frente al gobernador Werner Salcedo para exigir que trabaje por la región.



El hecho ocurrió durante una sesión del Consejo Regional realizada la noche del jueves 27 de febrero a donde el gobernador fue citado para hacer un informe sobre la labor realizada en lo que va de su gestión.



Durante una rueda de preguntas, el consejero de 85 años señaló que el informe no fue satisfactorio: “señor gobernador, me ha aburrido su informe, no me ha alegrado ni un poquito”, indicó.



Posteriormente, se puso de pie, camino unos metros, se arrodilló y pidió al gobernador regional que haga bien su trabajo.



“No me avergüenzo arrodillarme, lo hago por miles y miles de nuestros conciudadanos. Ayuden a vuestros hijos, a vuestros padres”, concluyó, mientras retornaba a su lugar.



Al respecto, el gobernador Werner Salcedo aseguró tener sentimientos encontrados.



“En eso es lo que nos vamos a convertir y lo único que debe haber es el respeto. Todos nacemos, tenemos una adolescencia, una juventud, somos padres, nos toca llegar también a ese atardecer en el que lo único que queremos hacer es expresar nuestro amor por el Cusco”, señaló.