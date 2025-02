Alcalde de Tumbes dice que no ejecutan obras de prevención para afrontar desastres naturales "porque no hay recursos económicos"

El alcalde Hildebrando Antón dijo que “hay una manipulación de los recursos para no favorecer a los gobiernos distritales”.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde provincial de Tumbes, Hildebrando Antón Navarro, afirmó que las municipalidades de esa región no pueden planificar ni ejecutar obras para prevenir y mitigar los desastres naturales (huaicos, deslizamientos, etc.), "porque no hay recursos económicos".



En el programa La rotativa del aire – edición noche, el burgomaestre dijo que el Ejecutivo invirtió millones en la limpieza de un río en el sector Francos, en el distrito de San Jacinto, pero que un aumento del caudal y posterior desborde daño la zona.



“Esos recursos pueden ser derivados a los municipios distritales y provinciales y tener mejores resultados”, aseguró.



Para Antón Navarro, “hay una manipulación de los recursos para no favorecer a los gobiernos distritales” y beneficiar a empresas “que no son ni de la zona”. “Ese es el tema de fondo”, indicó.



La autoridad edil señaló que distritos como San Juan de la Virgen y Pampas de Hospital apenas reciben entre 18 000 y 40 000 soles para los trabajos de prevención. “¿Qué pueden hacer con esos recursos?”, cuestionó.



De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), las lluvias intensas en Tumbes causaron el colapso de 14 viviendas y otras 531 resultaron dañadas, dejando a 1666 personas afectadas.

Gobierno declaró en emergencia otros 164 distritos por fuertes lluvias

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció este miércoles que el Gobierno declaró en emergencia otros 164 distritos por las fuertes lluvias, y que actualmente hay un aproximado de 650 bajo esta situación.

Durante una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, Adrianzén indicó que el decreto supremo de la declaratoria de emergencia será publicada este jueves y que responde “al reiterado pedido” de los alcaldes de los distritos que se han visto afectados por las lluvias.

Asimismo, detalló que estos 164 distritos se encuentran distribuidos en 21 regiones del país.