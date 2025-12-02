DANA Qori golpea al Perú: fenómeno provoca precipitaciones y viento intenso en varias regiones

A tomar precauciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el sistema de baja presión conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), denominada ‘Qori’, está golpeando varias regiones del país.

En un comunicado, el organismo señaló que este evento meteorológico está causando precipitaciones (nieve, aguanieve, granizo y lluvia) y viento intenso en la sierra centro y sur del Perú.

Según el pronóstico, la DANA Qori afectará estas regiones entre el 2 al 5 de diciembre, generando lluvias acompañadas de descargas eléctricas, granizo en zonas por encima de los 2 800 m.s.n.m. y nieve en localidades sobre los 3 900 m.s.n.m. en la sierra centro y sur, “principalmente hacia la madrugada del 4 al 5 de diciembre”.

“Sin embargo, no se descarta la ocurrencia de lluvias aisladas en la costa centro y sur del país. Asimismo, se espera el incremento de la velocidad del viento con ráfagas que alcanzarían los 40 km/h del 3 al 5 de diciembre”, se lee en el comunicado del Senamhi.



Dos alertas meteorológicas asociadas a la DANA Qori

Debido a la ocurrencia de la DANA Qori, el Senamhi ha emitido hasta dos alertas amarillas en diversas regiones del país.

La primera alerta amarilla -entre el 3 y 5 de diciembre- es por precipitaciones “de ligera a moderada intensidad”, en las regiones Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

En estos departamentos, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m.s.n.m. y nevadas en localidades sobre los 3 800 m.s.n.m. de la sierra centro y sur.

“Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”, advirtió el Senamhi.



La segunda alerta amarilla -también entre el 3 y 5 de diciembre- es por incremento de la velocidad del viento “de ligera a moderada intensidad”, en las regiones Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno.

“Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”, indicó el Senamhi en su página web oficial.



¿Qué es la DANA?

El subdirector de Predicción Meteorológica del Senamhi, Nelson Quispe, explicó que la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) es un sistema atmosférico de niveles altos, es decir, de los 5 000 metros sobre el nivel del mar hasta aproximadamente los 12 000 metros.

“Es una burbuja de aire muy grande que se extiende a lo largo del Pacífico Sur y esta paulatinamente va ingresando a latitudes tropicales. Al ingresar a la zona tropical, ya que está constituido por una masa de aire muy fría, esta logra enfriar todo lo que va encontrando a su paso”, indicó.

“Cuando llega a las zonas de la parte sur del Perú, donde ingresa aire un poco más cálido y húmedo, por cierto, interactúan estos dos. Por ello, genera algunas precipitaciones sólidas, especialmente nevadas, en las zonas altoandinas, en las zonas por encima de los 3 800 metros sobre el nivel del mar. Estas precipitaciones sólidas pueden extenderse incluso hasta la parte de la sierra central de Perú”, añadió.