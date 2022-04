Pedro Castillo, presidente de la República | Fuente: Andina

En una encuesta realizada por Datum junto a Perú 21, se habla sobre el impacto de las decisiones políticas en la economía del país. Bajo la pregunta: ¿las decisiones políticas que viene tomando el Gobierno tienen un impacto positivo o negativo en la economía del país y de los peruanos? La respuestas fueron las siguientes: un 74% considera que tienen un impacto negativo, 17% positivo, 4% sostiene que no impactan en nada y 5% no sabe.

Por otro lado, con respecto a la evolución del precio de los productos de primera necesidad, un 96% considera que estos han seguido subiendo, un 2% dice que se han mantenido igual, a penas un 1% sostiene que han bajado y un 1% no sabe.

Con respecto al temor a perder el empleo o emprendimiento, el 68% manifestó tener temor, frente a un 21% que sostiene no tenerlo. El 10% no posee trabajo o emprendimiento y el 1% no sabe.





Finalmente, en cuanto a la situación económica del hogar, solo un 16% al 22 de abril piensa que con sus ingresos cubre los gastos sin ninguna dificultad, mientras que un 45% sostiene que solo cubre una parte de sus ingresos, por lo que posee deudas que con esfuerzo se pagan. Un 36% sostiene además que los ingresos no alcanzan para cubrir os gastos, mientras que un 3% no sabe.

Ficha técnica: La encuesta fue realizada por Datum Internacional del 2 al 4 de abril a nivel nacional entre hombres y mujeres de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos. El tamaño de la muestra fue de 1121 personas, con un margen de error de 2,9%.

