Perú lleva 31 años sin registrar casos de polio. | Fuente: Difusión

En entrevista con Ampliación de Noticias de RPP, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo Aréstegui, sostuvo que desde su institución han advertido al Ministerio de Salud que es necesario aumentar la cobertura de vacunación contra la polio.

"Hemos planteado como Colegio Médico de la importancia de aumentar la cobertura y cambiar la estrategia. El sacrificio que hacen las enfermeras de llevar las vacunas hasta en feriados no es suficiente si no hay una respuesta tanto de la población como en la modalidad de cómo llegar a la población", aseveró.

"Que haya mayor presupuesto, que haya más enfermeras, que la población tome conciencia de la prevención", agregó.

Asimismo, recalcó que le han indicado al titular del Ministerio de Salud que es su responsabilidad evitar que llegue la polio nuevamente al país.

"Son 31 años sin polio y somos 3 países estamos con tarjeta roja: Perú, Brasil y República Dominicana. Le hemos señalado al ministro que si hay un primer caso de polio es responsabilidad del Ministerio", acotó Urquizo.

Deficiencia en atenciones médicas

RPP Noticias recibió la llamada de peruanos a nivel nacional para dar a conocer los problemas que han tenido con el sistema de salud en los últimos meses.

Entre ellos, la señora Mariana, del distrito limeño de La Victoria, indicó que esperó desde enero hasta junio su transferencia al Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé

Sin embargo, le indicaron examen de ecografía de mamas para el 7 de julio y al solicitarlo le dijeron que el "aparato estaba malogrado".

"Hasta ahora no puedo hacerme la mamografía. Me dicen que no hay hospitales", expresó.

De igual manera, la señora Catalina de la región Arequipa indicó que, el 21 de agosto, en el hospital de la Policía le ordenaron a su esposo una resonancia, pero hasta a la fecha no le han dado respuesta, pese a que su cónyuge fue operado por una hidrocefalia.

"En este hospital no hay cardiólogo, no hay neurólogo, ginecólogo, oncólogo. Tenemos la doctora de medicina interna y el cirujano", apuntó.

Para Urquizo, estos problemas son reflejo de la "brecha importante de especialistas" que hay en el sistema de salud y lamentó que SERVIR haya bloqueado la posibilidad que especialistas laboren en dos lugares diferentes, pese a que el Ejecutivo y el Legislativo lo aprobaron.

"En los 8 200 establecimientos de salud no hay especialistas. Deberían generar más plazas. Este año se han perdido 1700 plazas por una mala organización del sistema", apuntó.

Asimismo, sostuvo que existen problemas de gestión. "Si ponen de director a una persona sin experiencia en gestión, qué puede hacer. Depende de los asesores y cuando quieren gastar tienen miedo a que haya malos procesos y que luego vengan denuncias", comentó.

"El resultado es una pésima atención. Los médicos y enfermeras reclaman porque las condiciones de trabajo son malas", aseveró.