El médico pediatra Raúl Urquizo, electo decano del Colegio Médico del Perú, sostuvo que el hecho de que no se solicite el carnet de vacunación y se verifique el distanciamiento social en las playas aumenta el riesgo de contagio.

“Con la exigencia de que las personas tengan sus dos dosis de la vacuna en los centros comerciales ha permitido que la tercera ola no se presente rápidamente”, comentó en Ampliación de Noticias de RPP el especialista, que asumirá sus funciones desde el 8 de enero.

“En la playa, lo que se vio por Navidad es un desplazamiento terrible. No ha habido un aforo adecuado, no hubo vigilancia. Pero, si hay un aforo con control, la gente tiene distanciamiento de un metro, el riesgo en las playas va a ser menor, pero por lo que hemos visto no se ha cumplido y el riesgo es bastante alto”, acotó.

Incogruencia en medidas

No obstante, señaló que “el cierre de playa en otros países no ha contribuido a que haya un aumento significativamente” de contagios del coronavirus y consideró que hay una “incongruencia” en que se solicite mascarilla doble y carnet de vacunación en los centros comerciales, mas no en la playa.

“Si hubiera un aforo limitado con una vigilancia de distanciamiento el riesgo va a ser mucho menor, pero como hemos visto la Costa Verde, realmente, la posibilidad de contagio es sumamente alta”, indicó.

Respecto al avance de la inmunización, Urquizo destacó el efecto de solicitar el carnet de vacunación en espacios cerrados, que ha permitido que más de 1.5 millón de personas se vacunen en una semana.

“La velocidad ha aumentado significativamente estamos cerca del 80 %, incluso con la tercera dosis estamos más del 8%. Las personas que se están muriendo o enfermando son las que no han recibido las dos dosis o ha recibido solo una dosis”, mencionó.





