| Fuente: Facebook/Guillermo Bermejo

Todos los caminos de la política conducen a la sesión plenaria del jueves en el curso de la cual el Primer Ministro Bellido solicitará la confianza a la Representación Nacional. Como el partido oficialista Perú Libre dispone solo de 37 escaños, tendrá que hacer gestos destinados a convencer a algunas de las bancadas menos extremas en su oposición. Hacer gestos es lo propio de la política democrática, es decir aquella que reconoce que no toda la verdad está en una parte y que la solución a los problemas solo se puede conseguir por medio del diálogo. Así se actúa en todos los regímenes en los que no se impone siempre la palabra del jefe autoritario, que solo concibe una de dos reacciones: sumisión o traición.

Tal parece la visión del congresista Guillermo Bermejo, quien temeroso de que Pedro Castillo pudiera cambiar al primer ministro sin esperar la sesión del jueves, ha arremetido con el más característico estilo estalinista: Castillo, dice, “no piensa traicionar a su pueblo”. Para Bermejo optar por cambios razonables y adaptarse a la condición de minoría no es inteligencia política, sino “traición”.

Las dictaduras han recurrido siempre a palabras altisonantes para eliminar toda forma de diferencia, de disidencia o de discrepancia. Bermejo aspira a ser el principal portavoz de las intransigencias de Cerrón, es decir el intimidador en jefe, que no es sino una manera de suceder a los Torquemada dispuestos a enviar a las llamas eternas a los que osaran desafiar la autoridad de la “interpretación auténtica”. Todo lo cual no pasaría de ser un desvarío ideológico si no estuviera en juego el alza de precios, la creación de empleo y la confianza en nuestras instituciones.

Las cosas como son