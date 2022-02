En coordinación con la Fundación Lima, Hombro a Hombro indicó que se pudo llegar con la donación más grande hasta el momento para la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón, y el pasado viernes a los pescadores empadronados de Ventanilla y Aucallama. | Fuente: Fundación Lima

El movimiento empresarial Hombro a Hombro informó que continúa llevando ayuda a las familias de los pescadores afectados por el derrame de petróleo ocurrido ya hace un mes en la zona de Ventanilla, Ancón y Aucallama.



Precisó que por segunda vez han llegado a la zona de Ancón para entregar canastas de alimentos no perecibles, producto de diversas donaciones recibidas de empresas del país.



"Nuestros pescadores no pueden salir a ganarse el sustento para sus familias, y nosotros llegamos con ayuda del sector privado para decirles que no están solos. Hombro a Hombro está presente, como siempre, cuando ocurre algún desastre de gran magnitud", señaló Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de este movimiento empresarial.



En coordinación con la Fundación Lima, indicó que se pudo llegar con la donación más grande hasta el momento para la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón, y el pasado viernes a los pescadores empadronados de Ventanilla y Aucallama.



1 066 canastas de alimentos

Gracias a la suma de esfuerzos de muchas empresas, se han logrado entregar 1 066 canastas de alimentos en Ancón, así como 377 bolsas de víveres y 377 bolsas con materiales de limpieza, higiene y EPPs a los afectados en Ventanilla y 88 paquetes similares en Aucallama.



Además, hasta la fecha, se ha logrado reunir donaciones por un valor aproximado de S/ 1 millón de soles, que se vienen usando en las distintas entregas presentes y futuras a los pobladores más necesitados por este desastre ecológico.



Hombro a Hombro agradeció el apoyo proporcionado por diversas empresas.

