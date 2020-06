La papa nativa no pudo ser cosechada en Platería de Puno. | Fuente: RPP Noticias

Campesinos de diferentes regiones del país, que llevan alimentos a todos los hogares, conmemoran su día pidiendo apoyo para financiar sus campañas, pues la pandemia del nuevo coronavirus los afectó.



Según información de la Convención Nacional del Agro (Conveagro), a pesar de producir el 70 % de los alimentos que se consumen en territorio nacional, un 43 % de agricultores vive en situación de pobreza.

La falta de transporte también paralizó las esperanzas de comercializar productos como la papa, en Puno.

Víctor Holguin Chuquimamani, pequeño productor en el distrito de Platería, ubicado a 45 minutos de la ciudad capital, señala que ellos no pudieron comercializar su producción de papa nativa, porque el flete que costaba 40 soles, pasó a costar 120 soles de un día para otro.

“Estamos relativamente cerca de la ciudad, nuestras papas las vendíamos a 18 soles la arroba en el mercado de Puno, esta vez nos tocó perder, porque con el pretexto de que no dejaban pasar, triplicaron los precios de los fletes y ya no pudimos vender. Toda mi familia sembramos papa, cada uno media hectárea o un poquito más. Es nuestro único sustento. Hoy estamos sin dinero para volver a sembrar, y no hay apoyo de crédito para nosotros”, afirma Victor Holguin.





30 toneladas de palta fuerte se perdieron por falta de comprador en Cascapara, Yungay, Ancash. | Fuente: RPP Noticias

Pérdidas de los productores de palta

Lo mismo ocurrió con la producción de palta fuerte del Valle de Cascapara en Yungay, región Ancash, donde Amador Figueroa Figueroa nos cuenta que perdieron hasta 30 toneladas de paltas porque ningún comprador se asomó durante los 100 días de aislamiento domiciliario.

Agrega que antes de la pandemia, vendían cada kilo de palta a 5 soles, pero ahora quieren pagarles s/1.50, lo que consideran una pérdida sin precedentes.

“No se ha podido llevar la producción al mercado. Aquí hemos perdido mucha palta que se ha madurado en cantidad. Las vías estuvieron cerradas y no hemos quedado sin ingresos. Así recibimos el día del campesino, sin apoyo de nadie y tratando de mantener la salud y la familia”, manifestó Amador Figueroa Figueroa.

Valles productores de palta fuerte de plata fuerte de Casapara. | Fuente: RPP Noticias

Panorama en Lambayeque

En el valle Chancay de Lambayeque, Roxana Peréz Vásquez, narra lo difícil que es lidiar por la distribución del agua del valle Chancay para el cultivo del arroz.

“Aquí pagamos a la Comisión de Regantes y debo cuidar para que mi cultivo no se quede a medio riego. Aquí aprendí de plagas y abonos en poco tiempo. Es la actividad de toda mi familia y voy a luchar”, agregó.

Roxana Rodríguez, indicó que asumió el reto de cultivar su parcela de arroz hace 5 años en el distrito de San José, luego que su padre falleció. Y desde allí no deja de aprender cada día en el manejo de plagas y personal.

No se amilana ante el machismo imponente de los dirigentes a quién cuestiona por no exigir atención con créditos accesibles, en un contexto de pandemia donde los precios de los herbicidas y fungicidas subieron de precio.

En el valle La Leche, encontramos a Miguel Alcántara, quien vive en el caserío La Tomasita de Jayanca, en su pequeña parcela cultiva maíz amarillo duro y frijol de palo. Él precisó que sufren por la escasez de agua y lo más complicado ha sido conseguir fungicidas en Chiclayo.

“Aquí siembro dos hectáreas de maíz y aparte de sufrir por la poquita agua que nos venden, conseguir los fungicidas ha sido una odisea, pues no había como ir a Chiclayo”, precisa Alcántara.

Lidiar por la falta de agua para el arroz es gran riesgo del cultivo, según Roxana Pérez. | Fuente: RPP Noticias

Valles cafetaleros de Cajamarca

En el valle cafetalero de Jaén, región Cajamarca, la afectación de la pandemia es por la falta de mano de obra para cosecha, pues las rondas campesinas tuvieron actuación estricta que no dejaron transitar casi a nadie y mucho producto fue cultivados fuera de plazo, ahora solo quedan a merced de los acopiadores. Además, que si no lo cosechan las plagas, como la roya, amenazan con aumentar.

“El clamor de todos los cafetaleros es porque apenas un 25% se agrupó en cooperativas que buscan comercio y precio justo. Mientras que la mayoría recibe precios bajos que a duras penas sirve para afrontar la siguiente campaña”, contó el agricultor, Carlos Delgado.

El común denominador de todos los pequeños agricultores que laboran en diferentes valles con distintos cultivos es pedir más apoyo crediticio a bajo interés, pues todo hace indicar que muy poco se escucha a los sufridos agricultores que dan alimento a la gran mayoría de las familias peruanas que viven en la capital.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que según los resultados de la última Encuesta Nacional Agropecuaria, en el Perú existen 2 millones 244 mil 679 pequeños y medianos productores agropecuarios,

La agricultura representa el 5,4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y concentra al 24 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en el país, según un reciente informe de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).