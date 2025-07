Arequipa: policías toman control del puente Ocoña para evitar que sea tomado por mineros artesanales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al menos 100 policías de la Unidad de Servicios Especiales tomaron el control del puente Ocoña, ubicado en el kilómetro 782 de la carretera Panamericana Sur, en Arequipa, para evitar que la vía sea nuevamente tomada por los mineros artesanales de Secocha.

Según detalló la PNP, otros 300 policías de la citada unidad y de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) llegaron para relevar a los agentes, quienes permanecerán en la zona hasta que se autorice su traslado.

Asimismo, se espera la llegada de otro contingente policial conformado por cerca de 300 agentes procedentes de Chala.

A esta hora, en el kilómetro 782 de la carretera Panamericana Sur, el tránsito vehicular es fluido, debido a que los mineros artesanales que tomaron la carretera se desplazaron a Secocha para evaluar qué acciones tomar, luego que la Policía tomara el control del puente Ocoña.

De acuerdo con la Policía de Carreteras, en el distrito de Chala, la circulación vial es igual, al igual que en Alto Siguas, lugar que estuvo bloqueado hasta ayer, viernes.

Anuncian tregua por 24 horas

Los mineros agrupados en la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) anunciaron este viernes que darán 24 horas de tregua al Gobierno, por lo que pondrán una pausa al paro que realizan desde hace 10 días, a fin de que se instale una mesa de trabajo con la PCM.

Su dirigente, Máximo Franco Becquer, acompañado del congresista Alex Paredes, pidió a los mineros en protesta que "pongan su vida a buen recaudo" en estos momentos.

Los mineros artesanales e informales intensificaron sus protestas luego de que 50 mil de ellos fueran excluidos en la reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta diciembre del 2025 porque tenían sus inscripciones suspendidas desde hace más de un año. Ellos exigían que esta extensión de la medida se diera incluyendo a todos, además pedían la aprobación del predictamen de la Ley MAPE.

Lo que ellos pedían no se dio. El último martes no prosperó la aprobación del predictamen de la Ley MAPE en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento. Por su parte, el gobierno central ha señalado que no retrocederá en el cierre definitivo del Reinfo y ha alegado que, detrás de las protestas, estaría la minería ilegal.