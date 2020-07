Oscar Dávila recorre con un caballo alquilado las casas de cada uno de sus alumnos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

El rol que cumplen los maestros en esta pandemia por el nuevo coronavirus es crucial para llevar enseñanza a los millones de escolares en el país, pese a que ningún niño ha pisado las aulas desde que inició la cuarentena.

Los profesores han tenido que idear técnicas innovadoras y divertidas para impartir sus clases de manera virtual, sobre todo, en lugares sin internet o señal para captar radio o televisión. En el Día del Maestro, RPP cuenta cuatro historias de profesores que no se rinden en esta pandemia.



Óscar, el director que alquila un caballo para llegar a las casas de sus alumnos

En Cajamarca, el director del colegio José Dammert Bellido de Perlamayo, distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc, Óscar Dávila Estela, utiliza su caballo para llegar a cada una de las casas de sus alumnos de secundaria.

Los estudiantes de este caserío reciben cada mañana la visita de su director, quien acude para reforzar los contenidos que escuchan por radio a través de la estrategia “Aprendo en casa”.

“Aquí trabajo desde el 2014 y siendo un colegio secundario donde el 80% de los padres no tiene estudios completos de secundaria, tuve que ingeniarme y decidir alquilar un caballito manso. Tomé todas las medidas sanitarias recomendadas y me fui en busca de ellos para ayudarlos y acompañarlos en su proceso de aprendizaje”, comentó.



Dávila es educador en el mismo colegio del que egresó. Y contó que durante los últimos días varios maestros se han sumado a esta propuesta. El costo del alquiler del caballo oscila entre 30 y 40 soles, dependiendo del recorrido. "Cuanto más lejos, más carito", manifestó el profesor.

“A partir de lo que vengo desarrollando, tres de los siete profesores de mi colegio me pidieron sumarse al trabajo y también han alquilado su caballo. Ahora recorremos las viviendas de nuestros escolares. Aquí las casas están distantes en seis comunidades y no hay carreteras”, agregó Dávila.

Según sus registros académicos, el 80% de sus egresados se han convertido en profesionales, técnicos y universitarios. Por ello, en sus visitas, contó que también comparte bancos de preguntas de exámenes de admisión de las principales universidades nacionales y ayuda a resolver dudas.





El profesor Óscar Dávila junto a otros maestros que se sumaron a la idea de visitar a los alumnos a caballo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Thanit, la maestra que lideró una campaña para donar radios a sus escolares

La profesora de inicial Thanit Peña Araujo inició una campaña para reunir fondos y comprar 33 radios a niños y niñas de su escuela y zonas vecinas.

Ella trabaja desde hace 11 años como docente del nivel inicial y, hace cuatro, en la escuela unidocente N° 761 del sector 9 de Diciembre, distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas, región Loreto. Antes de la pandemia, la única forma para llegar a dictar sus clases a diario era vía deslizador y navegaba casi una hora por el río hasta el puerto de Iquitos.

“Soy maestra de inicial y sabía que los cinco niños de mi escuela no tenían ni radio en su casa, por eso decidí pedir colaboración a mis amigos para conseguir, la respuesta fue buena y logré recaudar aportes para 33 radios. Así pude entregarlos y compartir con mis colegas de las zonas cercanas, ahora vamos por más entregas de radios”, contó.





Thanit junto a sus alumnos en Iquitos | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

La profesora narró que, en sus años de trabajo en la zona selvática, ha sorteado muchos riesgos, especialmente al navegar en bote, incluso con peligro de muerte. Igual, siguió adelante y cuando esta pandemia la sorprendió, atinó a grabar sus clases para enviarlas a los celulares de los padres, pero se dio cuenta que ellos ni siquiera tenían saldo.

“Lo que pasa es que la estrategia ‘Aprendo en casa' estaría por gusto si los niños no pueden escuchar radio. Ahora ya puedo hacer un seguimiento diario. Llamo a los padres todos los días y les digo: '¿Cómo estás, amor? ¿Qué te pareció lo que escuchaste?' Los ayudo a hacer las tareas. Y me di cuenta de que solo uno de los padres podía enviar las fotos de evidencia. Por eso, a los demás les pongo saldo y coordino para que sus mamás me puedan enviar las fotos cuando hay señal”, narró Thanit Peña.

Peña cuenta que lo satisfactorio es que los padres ahora también escuchan los programas de radio, ayudan a sus pequeños a desarrollar las tareas y se muestran participativos cada que vez que ella los llama.

“Quizá haya algunos colegas que se quedan de brazos cruzados y solo lamentan lo que pasa, pero debemos buscar formas de llegar y mejorar la estrategia. A pesar de las dificultades que deja la COVID-19, sí se puede lograr que los niños y niñas aprendan”, agregó.

Niños recibieron sus radios para escuchar sus clases. | Fuente: RPP Noticias

Profesor de Puno convirtió su habitación en un salón

La situación de emergencia para la educación básica ha puesto a prueba la capacidad creativa del profesor PIinio Toque Mamani, quien ha respondido con nuevas estrategias de enseñanzas y ha convertido su habitación en un salón.

“Para el maestro de vocación salta del corazón la innovación. En el camino nos estamos adecuando para cumplir nuestro papel pedagógico. Esto me ha llevado a convertir mi habitación en un salón de clases, para que mis estudiantes desarrollen mejor cada tema y puedan, en sus hogares, imitar a su maestro”, manifestó.

El maestro labora en la institución educativa primaria N° 72355 del distrito de Conima, provincia de Moho, región Puno, desde hace cuatro años, pero lleva once en el magisterio. Conocer la zona rural lo ha llevado a desarrollar estrategias educativas que ya logró sistematizar.

“Tengo que motivar a mis alumnos de quinto grado, decirles: '¡Qué bonito trabajo!', '¿Con qué trabajaste?' Los felicito, haciéndolos sentir importantes, dándoles retroalimentación en cada llamada. He logrado que ellos puedan desarrollarse de manera autónoma. A esta estrategia la he denominado ‘Educando con el corazón’”, indicó.



Plinio Torres desarrolla los contendidos educativos desde el espacio de su habitación que lo ha convertido en un salón | Fuente: RPP Noticias

Otro de sus retos es lograr la participación de los padres de familia. Aprovecha su contacto con los alumnos para invitarlos a escuchar la sesión de aprendizaje.

“No me limito al horario mismo. He involucrado a los padres de familia, pues cada vez que llamo a los alumnos, les pregunto '¿con quién estás en casa?'. Me dicen 'estoy con mi papá' y les digo 'pásame con tu papi'. De inmediato les digo a los padres qué les pareció la sesión. Me dan su punto de vista y logro su apoyo, algo que es difícil incluso en la educación presencial”, agregó.

Este docente ha destacado por participar en concursos del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (Fondep) y comentó que seguirá dándole la cara a la pandemia.

“Vengo participando en diferentes espacios educativos, reuniones de familia, del pueblo, falta un poquito de apoyo a veces para proyectos o para publicar textos que he producido con nuevas estrategias sistematizadas. Estoy seguro de que vamos a mejorar a pesar de todo”, señaló.



Plinio Toque Mamani también domina el quechua y no duda en realizar sesiones virtuales en su idioma nativo. | Fuente: RPP Noticias

Sandibel Hurtado, la profesora de Apurímac que comparte clases en quechua

La docente Sandibel Hurtado cuenta que han optado por desarrollar los contenidos educativos en idioma quechua, pues es el que más dominan los escolares. Ella labora en la Institución Educativa Primaria N° 54168 de Marcobamba Alta, distrito de Tuma Huaraca, ubicada a dos horas y media de Andahuaylas, región Apurímac.

La maestra narró que los siete estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado de su escuela multigrado suben todos los días a un cerro para escuchar sus clases con sus padres y como todos son quechuahablantes, las clases de “Aprendo en casa” no las entendían porque no dominan un castellano estandarizado.

“La programación de contenidos que pasa TV Perú está en castellano y en la radio con algunos dialectos más, pero al no llegar ambas señales hemos convenido en hacer las sesiones en quechua en vídeo y enviarlas por WhatsApp a los celulares de los padres”, precisó, Hurtado.

Como en la zona no hay acceso a radio y televisión, contó que al inicio, junto a sus colegas, probaron compartir contenidos educativos en la web, pero tampoco dio resultados por la baja conexión. Y fue así que optaron por grabar las clases para enviarlas vía redes sociales.





Profesora Sandibel Hurtado realiza su propia producción de 'Aprendo en casa' para su alumnos quechuahablantes. | Fuente: RPP Noticias

Sandibel pidió a las autoridades trabajar para mejorar la conectividad de internet o dar celeridad a la entrega de tablets para los escolares, pues está convencida de que serán bien aprovechadas.

“Para los niños, lo visual es más significativo y aprenden mejor. Por eso, vamos a seguir en este esfuerzo. Además de llamarlos a diario para orientarlos y saber de sus avances”, añadió.

Todos estos maestros le sacan brillo a su vocación y demuestran que, pese a las adversidades, el derecho de los niños para aprender y salir adelante puede más.