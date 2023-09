Día Internacional de la Democracia: reflexiones sobre la situación actual del Perú y los desafíos pendientes

15 Sep 2023 - 01:26

En tanto, Diana Puma, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Arequipa, manifestó que nuestro país no va a llegar a un verdadero sistema democrático hasta que los ciudadanos no se cierren en sus ideas y haya diálogo con quienes piensan distinto. "Lo que pasa en el Perú no es un diálogo, se están cerrando las ideas. Los jóvenes piensan de una manera, el Estado piensa de otra manera, en ese sentido no vamos a estar llegando a la democracia, que es la voz y voto para todos. Lamentablemente en el Perú estamos viendo que hay corrupción y separación y no estamos logrando lo que nosotros queremos: un país ordenado donde podamos debatir nuestras ideas", dijo.