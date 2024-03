Día Mundial del Síndrome de Down: ¿cuál es la importancia de las terapias en menores de edad?

De cada 700 niños uno puede nacer con el síndrome Down (Trisomía 21), una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra. Hoy, 21 de marzo, se conmemora del Día Mundial del Síndrome de Down, y es importante conocer que el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), ofrece una atención especializada de menores de edad con esta condición.

La Dra. Lilian Martínez Álvarez, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del INSN, explicó que la atención de esta población involucra tratamiento en Genética, Cardiología, Endocrinología, Oftalmología, y otras especialidades.

Asimismo, este programa, según explicó, busca lograr que el menor de edad con Síndrome de Down logre su rehabilitación y el desarrollo de estudios ya sea en un programa de educación básica regular o en un centro especial.

“Es un trabajo muy dedicado y de manera integral. Esto es fundamental para que los pequeños puedan insertarse en el colegio, y una vez allí pues su desarrollo no solo será intelectual sino también social”, comentó la doctora.

La especialista indicó, que al mes prestan el servicio a un promedio de 30 pequeños pacientes con Síndrome de Down. En el 2023 se atendieron a 219 niños a través de consultas mientras 800 a través de terapias.

El mayor grupo de niños con Síndrome de Down atendidos en Medicina Física y Rehabilitación del INSN son los menores de 1 año que fueron derivados por las áreas de Genética y Cardiología. Se trata de 41 pequeños (22 niñas y 19 niños).

El segundo grupo lo conforman 26 niños de 2 años y 41 de 3 años de edad. Luego, aparece la población de 7 años que reciben terapias. La mayoría de ellos provienen de Lima (zona de Lima Norte), Cerro de Pasco, Piura, entre otros.

¿Cuál es el tratamiento?



La jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del INSN indicó que el menor debe pasar primero por una evaluación del médico especialista en rehabilitación, quien determina la condición del paciente y elabora un programa terapéutico.

Cuando es menor de 1 año, los pacientes reciben terapia física para mejorar el tono muscular y el logro de hitos del desarrollo correspondiente a la edad del paciente. Luego, el niño o niña llevará una terapia ocupacional para trabajar la estimulación de todas las áreas sensoriales.

Luego, al lograr la marcha independiente, como por ejemplo a los 7 años, pasa a su tratamiento con especialistas del área de lenguaje y aprendizaje.

“Analizando los datos hay un alza en las cifras de pacientes a los 7 años porque se asocia a la escolaridad. De repente ya no necesitan terapia física u ocupacional sino aprendizaje y lenguaje. En el INSN contamos con una profesora especializada que los ayuda a leer y escribir o sumar y restar”.

La importancia de las terapias

La Dra. Lilian Martínez recomendó a los padres de familia que el menor con síndrome de Down debe pasar por una evaluación. Aclaró que al INSN llegan casos más complejos debido a que el hospital es de nivel III.

“Al ser un niño con esta condición tiene riesgos a tener problemas cardiacos y otras dificultades como endocrinológicas u otras que podrían provocar el retraso en su desarrollo. Por eso, los niños con síndrome de Down no tienen el mismo ritmo de desarrollo que los que no tienen ningún tipo de alteración”.

“Un niño típico puede caminar a los doce meses o al año y tres meses. Mientras, que, un niño con síndrome de Down puede estar caminando al año y medio o a los dos o tres años. Si nosotros podemos captar a ese niño va a poder lograr sus objetivos en comparación de un menor que no tiene terapias. Mientras más temprano intervengamos al pequeño, él va a poder conseguir los hitos del desarrollo más parecido a lo típico. Entonces, va a tener menos discapacidad y va a poder lograr los objetivos de acuerdo con su edad y su patología”.

Presentación de terapias



En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, el programa desarrolló una terapia integral modelo en el que participaron el director general Carlos Urbano Durand, los pequeños pacientes y padres de familia.

Durante el recorrido se le enseñó a la máxima autoridad el desarrollo de las terapias física, ocupacional, de lenguaje y psicomotriz.